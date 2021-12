V smučarskih skokih velja nepisano pravilo, da je uvodni del sezone, ki ga sklenejo s tekmama v Engelbergu, priprava na prvi vrhunec zime – novoletno turnejo. To je obdobje, ko vsi lahko ujamejo pravo formo in se izenačijo razlike med skakalci glede na začetek sezone, v katerega so vstopili z različnim številom skokov na snegu, naredijo pa tudi prve popravke glede opreme.

Rjoju Kobajaši nastopil le na dveh tretjinah tekem V letošnji sezoni sta razred zase Nemec Karl Geiger in Japonec Rjoju Kobajaši, ki se izmenjujeta na prvem in drugem mestu. Geiger ima že 98 točk prednosti pred Kobajašijem, a je treba dodati, da je svojeglavi Japonec nastopil le na šestih od devetih tekem posameznikov. V Nižnem Tagilu je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran v kvalifikacijah za drugo tekmo. V Ruki je na prvi tekmi zmagal, na drugi in nato v Visli pa ni nastopil, saj je moral zaradi pozitivnega testa na koronavirus deset dni preživeti v karanteni na Finskem, kjer tudi ni smel trenirati. Ker je doslej nastopil le na dveh tretjinah tekem in ima edini tri zmage v sezoni, je Kobajaši celo prvo ime letošnje zime, v kateri je izenačenost izjemna in odločajo malenkosti. Iz tekme v tekmo je veliko nihanj. Lanski zmagovalec svetovnega pokala Norvežan Halvor Egnar Granerud je po zmagi v Nižnem Tagilu na naslednjih treh tekmah ostal celo brez točk (v Ruki je obakrat izpadel že v kvalifikacijah), a se nato znova začel uvrščati med najboljših deset, zato je na tretjem mestu v skupnem seštevku, v katerem ima le dve točki prednosti pred četrtouvrščenim Anžetom Laniškom. Prvi avstrijski zvezdnik Stefan Kraft je v sezono vstopil z izpadom v kvalifikacijah, nato pa začel kakovost potrjevati z uvrščanjem na stopničke. V spremenljivih vremenskih razmerah je pomembna sposobnost prilagajanja na vsaki tekmi. Norvežani so imeli v Klingenthalu pet tekmovalcev od drugega do šestega mesta, saj so našli čudežno kombinacijo maže in dresov, v katerih so se v zaletni smučini in zraku kljub ledenemu dežju počutili sproščeno, medtem ko je konkurenca tarnala nad izgubo občutkov. Daniel Andre Tande je bil drugi, na naslednjih dveh tekmah v Engelbergu z vetrom v hrbet pa je ostal brez točk. Največje razočaranje so Poljaki, ki so v pokalu narodov šele na šestem mestu, najboljši Stoch pa na 11. mestu v skupnem seštevku. Panično iščejo pot iz krize, nasvete jim deli tudi predsednik poljske smučarske zveze Apoloniusz Tajner, ki je bil glavni trener skakalne reprezentance v času največjih uspehov Adama Malysza. Selektor Michal Doležal je pod vse večjim pritiskom kritik, navijaška armada celo zahteva zamenjavo Čeha.