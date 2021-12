Minulo nedeljo, ki so jo zaznamovale visoke poletne temperature, se je 8,3 milijona Čilencev odpravilo na volišča, da v drugem krogu izbere predsednika države za prihodnja štiri leta. Po poročanju lokalnih medijev je nenavadno pomanjkanje javnega prevoza tisoče ljudem oteževalo dostop do volišč, zlasti v glavnem mestu Santiago. Volitev se je udeležilo 55 odstotkov upravičencev, kar je največ po letu 2012, odkar udeležba ni več obvezna.

V drugem krogu je prvak leve koalicije Zaveza dostojanstvu Gabriel Boric s 55,9 odstotka glasov podpore prepričljivo premagal skrajno konservativnega kandidata Krščanske socialne fronte Joseja Antonia Kasta, ki je v prvem krogu zmagal, v nedeljo pa zbral 44,1 odstotka glasov. Še pred koncem preštevanja glasov je na twitterju priznal poraz: »Pravkar sem govoril z Gabrielom Boricem in mu čestital za veliko zmago. Od danes je izvoljeni predsednik Čila in si zasluži vse naše spoštovanje ter konstruktivno sodelovanje. Čile je vedno na prvem mestu.« Ulice prestolnice in drugih mest so preplavili podporniki Borica in začelo se je zmagoslavje. Toliko ljudi se ni zbralo od izbruha nezadovoljstva nad razmerami oktobra 2019.

Čas za radikalnejše spremembe

Boric je množico nagovoril na zborovanju v Santiagu: »Prihajam iz daljne južne pokrajine Magallanes, skoraj že na Antarktiki, in pri svojih 35 letih mi je jasno, da se zgodovina ne začenja z nami. Naš projekt je dedič dolgoletne tradicije tistih, ki so si prizadevali za pravičnost, obrambo človekovih pravic in varstvo svoboščin. Soočamo se s spremembo zgodovinskega cikla in je ne smemo zamuditi. Sam bom predsednik vseh Čilencev, tudi tistih, ki so izbrali drugo alternativo, in tistih, ki se volitev niso udeležili.«

Z njim prevzema oblast v Čilu nekakšna nova levica, zelo mlada generacija, ki se je politično oblikovala v družbenih nemirih v letih 2011 in 2019, ko so postavili nove socialne zahteve. Odhajajoči desničarski predsednik Sebastian Pinera bo tako 11. marca 2022 predal mandat tistim, ki so se mobilizirali proti politiki njegovih dveh mandatov. Boric je bil star štiri leta, ko je diktator Augusto Pinochet prepustil oblast civilni vladi, in predstavlja prvo generacijo, ki je odraščala »brez strahu« po obnovi demokracije leta 1990 ter prekinila tradicionalno levosredinsko politiko, ki je vodila demokratično tranzicijo v letih 1990–2010, vendar si ni drznila uvesti radikalnih sprememb sistema, vgrajenega v Pinochetovo ustavo iz leta 1980.