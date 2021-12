Balkanski bojevnik: Sodba je padla zaradi slovenskih dokazov

Ne urugvajski in srbski, nazadnje so se za nezakonite oziroma protiustavne izkazali slovenski dokazi v zadevi Balkanski bojevnik. Prvostopenjsko sodišče bo moralo v ponovljenem sojenju pretehtati, katere izjeme lahko upošteva in kateri dokazi lahko sploh ostanejo v spisu.