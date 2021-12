Stanislav Renčelj, strokovnjak za mesnine: Pršut je bil nekoč na mizi po protokolu

Stanislav Renčelj je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za mesnine. Prijatelji ga kličejo kar »doktor pršut« in je eden izmed pobudnikov za ustanovitev pršutarne v Šepuljah, ki slovi po proizvodnji kraških pršutov. V devetdesetih letih je bil direktor Kobilarne Lipica, predaval je na biotehniški fakulteti v Ljubljani in je avtor številnih knjig in publikacij o slovenskih kulinaričnih posebnostih. Pred kratkim je izdal knjigo z naslovom Od pršuta do kraškega pršuta, v kateri opisuje nastanek kraškega pršuta, ki pri nas velja za eno najbolj cenjenih delikates.