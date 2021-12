Skupna izdaja z Albanijo

Slovenska Pošta se je doslej dogovorila za štirinajst skupnih izdaj z dvajsetimi znamkami, in sicer s trinajstimi poštnimi operaterji, nekaterimi celo že po večkrat (s Hrvaško trikrat, z Avstrijo in Madžarsko po dvakrat).

Jutri, v sredo, 22. decembra, bo izven napovedanega programa izhajanja slovenskih priložnostnih znamk izšel še blok z dvema znamkama v skupni izdaji s poštnim operaterjem Albanije. To je petnajsta dosedanja slovenska skupna izdaja, oziroma 42. in 43. letošnja slovenska priložnostna znamka, izšle pa so tudi štiri redne v dveh inačicah.

Blok in znamki so posvečeni ekoturizmu, slovenski motiv prikazuje otok na presihajočem Cerkniškem jezeru (nominala 1,33 evra), albanski otoček Zvërnec v laguni Narta (nominala 1,46 evra). Presihajoče Cerkniško jezero poznamo vsi, laguna Narta (albansko: Laguna e Nartës) pa leži ob osrednji obali Albanije, severno od zaliva Vlorë na vzhodni morski obali Otrantske ožine. Od morja je ločena le z ozkim obalnim pasom iz aluvialne (naplavljene) sipine in ima površino 41,8 kvadratnega kilometra z največjo globino 1,5 metra. Nahaja se v zaščiteni krajini Vjosa-Narta in je priznana kot pomembno bivalno območje mednarodnega pomena za ptice in rastline. V njej je denimo svoj dom našlo tudi več kot 3000 plamencev (Phoenicopteriformes), prezimovališče pa več kot 35.000 ptic. V laguni, ki je svoje ime dobila po vasi Nartë, ležita tudi dva otočka, večji, ki ga lesena brv povezuje s kopnim, se imenuje Zvërnec. (Povzeto po Wikipediji.)

Avtor fotografije Cerkniškega jezera je Grega Žorž, znamki in blok je oblikoval Matjaž Učakar. V štiribarvnem ofsetu so 25.000 blokov natisnili v zagrebški AKD. Žig prvega dne, s katerim sta žigosani tudi znamki na ovitku prvega dne (št. 28/2021), bo v uporabi na pošti 1380 Cerknica.

O albanskem bloku podatki še niso znani, saj spletna stran albanske Pošte (Posta Shqiptare) ni redno posodabljana (zadnji letni program je iz leta 2017, trgovska ponudba znamk se konča z letom 2010…).

Ob izidu prvega naslednjega sklopa novih slovenskih priložnostnih znamk, 28. januarja 2022, ko naj bi izšlo sedem novih znamk, bo v spremljevalnem Biltenu 139 objavljena tudi ponudba za nakup kompleta obeh blokov, slovenskega in albanskega.