Amelia Kraigher, odgovorna urednica Založbe /*cf.

Amelia Kraigher je bila gledališka publicistka in urednica na Radiu Študent ter pri založbi Maska, selektorica Boršnikovega srečanja, zdaj pa je že pet let odgovorna urednica Založbe /*cf. To je leta 1997 ustanovila Zoja Skušek in je specializirana za izdajanje humanistike in družboslovja, med njihovimi desetimi zbirkami pa sta tudi dve leposlovni. Kot vse manjše založbe tudi Založba /*cf. deluje v večno negotovih razmerah.