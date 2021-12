Še tekmi proti Valencii in Ciboni in za Cedevito Olimpijo se bo končal tekmovalni del v letu 2021. Ljubljančani želijo iztekajoče se leto zaključiti kar se da uspešno, po možnosti že z zmago na gostovanju v Španiji. K moštvu, za katerega nastopata slovenska reprezentanta Klemen Prepelič in Mike Tobey, se zmaji odpravljajo z dobro popotnico, saj so v soboto v ligi ABA ugnali Studentski centar.

V normalnih okoliščinah bi lanski udeleženci evrolige veljali za izrazitega favorita, a je to pot za odtenek drugače. Res je, da Olimpija v letošnji sezoni nikakor ne blesti in da je špansko moštvo precej kakovostnejše, a je imelo pred kratkim izbruh okužb s koronavirusom. Valencia je tako morala prekiniti treninge za 12 dni in ni igrala tekme 13. kroga španskega prvenstva proti Obradoriu, kot tudi ne obračuna 7. kroga evropskega pokala proti Bursasporju. Na delu so bili znova minuli vikend, ko jih je na domačem parketu za točko ugnal Rio Breogan. Tekmovalni premor sredi sezone vsakemu moštvu zagotovo poruši ritem, vprašanje je le, kako močno ga je moštvu trenerja Joana Penarroye, ki zaradi okužbe tekme proti Rio Breoganu ni vodil, in ali bo Olimpija pripravljena, da to izkoristi.

V igri Ljubljančanov bo veliko odvisno od Yogija Ferrella, ki je po prihodu hitro postal eden ključnih mož trenerja Jurice Golemca. Na začetku je z igrami navduševal, na zadnjih dveh tekmah pa nekoliko manj. A glede na to, da je to njegova prva sezona v Evropi in da pred tem pri Panathinaikosu ni veliko igral, je to razumljivo in tudi pričakovano. »Ker je hitro prikazal dobre igre, je jasno, da ga bodo nasprotniki preučili in poskušali narediti vse, da ga ustavijo. Moral se bo prilagoditi. Pri Panathinaikosu ni veliko treniral in igral. Prve tekme je šel na svežino, pričakoval pa sem, da bo zanihal v formi. Ob tem je novinec v evropski košarki. Navajen je na ligo NBA, ki v resnici nima nič skupnega s to, ki se igra na stari celini. Tudi mi ga moramo usmerjati in ga opozarjati na določene stvari,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac. Ferrel se je sicer do zdaj izkazal za moštvenega igralca, ki proti Valencii upa, da bo s soigralci prišel do tretjega uspeha v evropskem pokalu. »Čaka nas težak boj proti ekipi, ki že dolgo časa igra skupaj. Pokazati moramo čim več energije in držati skupaj, saj se samo tako lahko nadejamo uspeha.«

Prvi mož Valencie je v letošnji sezoni Klemen Prepelič, ki ga čaka reprezentančni obračun proti Jaki Blažiču. Ta je obrambno formo pilil že na tekmi proti Studentskemu centru, ko je nekajkrat uspešno zaustavil njihovega najboljšega posameznika Kyla Vinalesa. Na parket se je pri španskem moštvu po poškodbi vrnil tudi Mike Tobey, ki pa se mu še pozna, da je bil odsoten dlje časa. »Čaka nas eno najtežjih gostovanj v naši skupini. Valencia je ob Virtusu eden glavnih favoritov za končno zmago v tem tekmovanju. Ima 14 do 15 enakovrednih igralcev. Za nas bo to pomemben test. Igrati moramo bolje kot zadnjo tekmo. Ne smemo dovoliti lahkih košev, individualna odgovornost igralcev mora biti na visoki ravni. Poskušali jih bomo narediti živčne in priti do velikega presenečenja,« razmišlja Golemac.