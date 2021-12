Med zrihtati in hinrihtati: srce

Direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Goran Forbici me je v svojem dnevniku v sobotnem Večeru spomnil na čudovito besedo mojega odraščanja. Hinrihtati. Čeprav moja ljuba prijateljica Tina pravi, da v delu Štajerske, kjer sva odraščali, ta beseda ne obstaja, ji tukaj javno kljubujem, da ima hinrihtati zgodovinsko pravico tudi v Jurovskem Dolu. Sem vprašala brata in je potrdil. Tudi on se precej dobro spomni, kako sva v otroških pretepih neštetokrat hinrihtala razne vaze, obešalnike za plašče ali nebodigatreba gospodinjske aparate, ki so se ob napačnem času pojavili na napačnem kraju, potem pa zleteli na napačna tla in se razleteli na pravilno zdrobljene prafaktorje. Slaba sreča. Zla usoda. Hinrihtati za besedo leta 2021!