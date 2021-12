Realno leto za zaprtje TEŠ? Preigrava se različne možnosti, trenutno se kot najbolj verjetna omenja letnica 2033, pri čemer bi se v prihodnjih letih vsako leto presojalo možno podaljšanje. Osebno bi letnico raje postavil kasneje in bi nato na dve leti preverjal, ali je to mogoče narediti prej. Naloga premogovnika in stroke pa je, da povesta, ali premog je ali ga ni. Veste, da so se ob gradnji bloka 6 pojavljali številni pomisleki glede količine premoga, njegove cene in tako naprej. Vsi, razen cene emisijskih kuponov, ki je presenetila, so se izkazali za utemeljene.

Ponavljam pa, da TEŠ ni mogoče zapreti jutri. Slovenija je že tako in tako neto uvoznik električne energije in s tem zaprtjem bi postali še bolj odvisni. Država, ki izgubi jezik, kulturo in energetiko, izgine. In tukaj je glavna nevarnost. Jaz sem tudi zagovornik jedrske elektrarne 2, ki bi bila nadomestilo za TEŠ, vendar smo od tega še zelo oddaljeni. Treba je narediti vse, da se TEŠ zapre po preudarni poti, sicer bodo tako gospodinjstva kot gospodarstvo zelo občutila posledice rasti cen elektrike. Sobotna priloga Dela