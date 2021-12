Na PCR-test v Stožice

Mestna občina Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana občane obveščata, da bodo brise za PCR-teste s četrtkom po novem odvzemali v parkirni hiši Stožice in ne več na parkirišču nasproti zdravstvenega doma na Metelkovi ulici. Do »drive in« lokacije za odvzem brisa bodo občani z avtomobilom prišli skozi vhoda 1 in 2 v parkirno hišo Stožice. Tam imata začetno oziroma končno postajo tudi progi 13 in 18 Ljubljanskega potniškega prometa .