Ljubljana najema še zeleno protokolarno vozilo

Na ljubljanski občini so se odločili, da bodo najeli prestižnega električnega športnega terenca, ki bo bolj zeleno protokolarno vozilo. Luksuznega audija A8, za katerega plačujejo okoli 1900 evrov na mesec in ki so ga najeli šele pred enim letom, bodo obdržali. Samo najem obeh vozil bo bržkone presegel 3000 evrov na mesec.