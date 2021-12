V nedeljo je bilo po njegovih besedah v Sloveniji cepljenih proti covidu-19 okoli 7600 ljudi, in sicer s prvim odmerkom 486, z drugim 561 in ostali s tretjim, kar po ocenah ministra pomeni, da je zdravstvo z Dnevi cepljenja »zagotovilo 33-krat več zdravja kot pred tednom dni«.

Zadovoljen je tudi z odzivom v Mariboru, saj je število cepljenih proti covidu-19 v okviru te akcije po ministrovih besedah dvakratnik števila cepljenih v celotnem tednu pred tem. »Z odzivom smo zadovoljni, nismo pa še srečni,« je dejal direktor mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik.

Dnevi cepljenja so k njim privabili na cepljenje proti covidu-19 460 ljudi, od tega so jih 25 cepili s prvim odmerkom, 370 s tretjim odmerkom, ostali so prejeli drugi odmerek. Prejšnji teden so začeli tudi cepljenje otrok, starih od pet do 12 let, in v petek so cepili prvih 38 otrok.

Poklukar je spomnil, da je danes na intenzivnem zdravljenju v slovenskih bolnišnicah 215 ljudi s covidom-19, od tega je 84 odstotkov necepljenih. Podoben delež necepljenih je tudi na ostalih covidnih oddelkih. »Namesto 695 hospitaliziranih na covidnih oddelkih bi ob zadostni precepljenosti imeli hospitaliziranih med 150 in 200 bolnikov zaradi covida. To je glavni razlog, da smo v teh dneh vsi skupaj angažirani in prepričani, da je to edina in najboljša pot, v zdravstvu stopili skupaj in ponudili Dneve cepljenja.« je pojasnil.