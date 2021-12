Nove goriške poti za sprehajalce in kolesarje

Območje mest Nove Gorice in italijanske Gorice bo v prihodnjem letu bogatejše za mrežo kolesarskih in pešpoti, ki bodo oblikovale čezmejni urbani park. Predvidena je vzpostavitev 14 kilometrov kolesarskih in pešpoti, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe.