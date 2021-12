V finalu v Granollersu so Norvežanke v 29. minuti zaostajale za šest golov (10:16), nato pa čudežno vstale od mrtvih. V naslednjih 28 minutah so naredile neverjetni delni izid 19:5 za vodstvo z 29:21. Na koncu so premagale Francozinje z 29:22 in se po SP 1999 (gostili sta ga Danska in Norveška), 2011 (Brazilija) in 2015 (Danska) že četrtič povzpele na rokometni Mount Everest ter se po številu zlatih kolajn izenačile z doslej vodilno Rusijo. Do štirih naslovov so prišle tako, da so v finalu trikrat premagale Francijo: leta 1999 s 25:24 po dveh podaljških, leta 2011 z 32:24, v nedeljo z 29:22. Da imajo Francozinje kompleks Norveške, potrjuje podatek, da so na 19. medsebojni tekmi na velikih tekmovanjih doživele že 16. poraz.

Skandinavke, ki na letošnjem SP v Španiji na devetih tekmah niso niti enkrat izgubile, so bile s 320 doseženimi goli – povprečje več kot 35,5 gola na tekmo – daleč najučinkovitejše med vsemi 32 reprezentancami, na drugem mestu pa so bile Danke s kar 39 goli manj. Ob tem so bile Norvežanke tudi najboljše po uspešnosti pri strelih na gol z neverjetnimi 70 odstotki. Nove svetovne prvakinje so poleg tega pobrale še nekaj posamičnih nagrad: krožna napadalka Kari Brattset Dale je bila izbrana za najkoristnejšo (MVP) igralko svetovnega prvenstva, v idealni sedmerici sta se znašli še leva zunanja Henny Reistad in desna zunanja Nora Mörk.

Selektorjeva hči je nogometašica »Bom iskreno priznala, da ne vem, kako nam je uspel takšen čudežen preobrat,« je po finalu dejala 31-letna norveška vratarka Silje Solberg. Potem ko je legendarna vratarka, že 41-letna Katrine Lunde, ki je po številu nastopov za reprezentanco prva na norveški večni lestvici (326), v prvih 22 minutah zbrala le dve obrambi, jo je zamenjala Solbergova. Vratarka madžarskega Györa je v drugem polčasu zbrala kar 11 obramb ob 50-odstotni uspešnosti in bila na koncu upravičeno razglašena za najboljšo igralko finala. Najučinkovitejša v reprezentanci Norveške v Španiji pa je bila Nora Mörk s 43 goli. »Tudi zato rada igram rokomet, da lahko zmagujem na takšnih tekmovanjih na tako čudežen način. Vesela sem zaradi našega uspeha, saj sem v preteklosti preživljala težke trenutke,« je priznala 30-letna Nora Mörk, ki je morala izpustiti SP 2019 na Japonskem zaradi ponavljajoče se hude poškodbe kolena, zaradi katere ji je grozil celo predčasen konec igralske kariere. Selektor Thorir Hergeirsson, 57-letni Islandec na klopi Norveške, se je med slavjem že po tradiciji bolj ali manj umaknil v ozadje in glavno vlogo prepustil svojim igralkam. »Vsa čast mojim dekletom, ki so se iz izgubljenega položaja povzpele na vrh sveta. To dokazuje, da verjamejo vase in v naše skupno delo, ki prinaša rezultate, jaz pa seveda verjamem vanje,« ocenjuje v Selfossu na Islandiji rojeni Thorir Hergeirsson. Njegova hči, 28-letna Maria Thorisdottir, je profesionalna igralka nogometa, ki na klubski ravni od letos nastopa za Manchester United (prej je bila štiri leta članica Chelsea), na reprezentančni pa za izbrano vrsto Norveške.