V DZ sicer danes poteka razprava o interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa, ki so jo vložile opozicijske Levica, SD, LMŠ, SAB in nepovezani poslanci. Očitke ministru so strnili v sedem točk, med drugim mu očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi, za prekomerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, protiustavno omejevanje človekovih pravic z vidika utemeljenosti ter vprašljivo aktivacijo 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Dodatno mu očitajo še nezakonito politizacijo in militarizacijo policije, ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos do splošne javnosti, protestnikov, zaposlenih v policiji, predstavnikov sindikatov, neodvisnih državnih organov in strokovne javnosti, pa tudi nezakonito zaposlovanje v policiji. Na odgovornost ga kličejo tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja s tem, ko ni prijavil kaznivega dejanja, s katerim je bil seznanjen, kar se nanaša na Hojsov tvit, da mu je bil prisluh ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku iz afere »glupi davki« predstavljen že pred časom.

Hojs je na današnji seji zavrnil vse očitke iz interpelacije o njegovem delu. Hkrati je ocenil, da so očitki iz interpelacije bistveno preširoki, saj jih kar nekaj presega njegove pristojnosti in so v domeni vlade. Kot je še zatrdil, se s politizacijo policije, pač pa je policistom zagotavljal boljše pogoje za delo. Opoziciji pa je očital, da je ves čas rušila napore vlade za zajezitev širjenja koronavirusa, tudi za ceno žrtev.

Do postavitve takšnega platna pa je bil danes ob robu seje DZ kritičen tudi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler, ki je ocenil, da gre v tem primeru za "dodaten pritisk na poslance". Kot je dejal, so organizatorji najverjetneje želeli s tem sporočiti, da živimo v policijski državi. Sam se s tem ne strinja, saj ocenjuje, da policisti svoje delo opravljajo strokovno in profesionalno.

Organizatorji so sicer po 15. uri platno umaknili s Trga republike.