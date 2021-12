Mesto Philadelphia je z letošnjimi 535 umori ob 1,5 milijona prebivalcev preseglo žalostni rekord iz leta 1990 ter prehitelo največji ameriški mesti, New York in Los Angeles. Glavni razlogi so revščina, pomanjkljiv izobraževalni sistem in pereča stanovanjska problematika, je za AFP pojasnila predstavnica organizacije Mothers in Charge, ki se med drugim ukvarja s podporo žrtvam nasilja.

V prestolnici ZDA Washington so po podatkih AFP letos zabeležili najmanj 211 umorov, v Chicagu pa več kot 800 - največ od leta 1994. Tam je večina umorov posledica uličnih spopadov med rivalskimi združbami, večina žrtev pa je Afroameričanov. Pogosto so nedolžne žrtve otroci. Tudi v srednje velikih mestih, kot so Richmond, Portland in Albuquerque, beležijo rekordno število umorov.

Zaradi pandemije so morale svoje dejavnosti omejiti številne organizacije, ki se borijo proti nasilju in nudijo podporo žrtvam umorov, kar lahko vodi v še dodatno poslabšanje razmer, navaja AFP. Izpostavlja tudi izjavo upokojenega policista Davida Thomasa, ki meni, da je za porast umorov kriva jeza ljudi, ki je še posebej očitna pri pripadnikih rasnih manjšin, saj se njihovi prepiri na družbenih omrežjih pogosto končajo s streljanjem.