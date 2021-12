»Ob moji vrnitvi domov v Španijo po nastopih na turnirju v Abu Dabiju sem opravil test PCR, ki je pokazal, da sem pozitiven,« je zapisal Nadal.

Nadal, ki je v zadnjih šestih mesecih odigral le dva dvoboja, zaradi poškodbe noge je izpustil tudi Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA, je bil v Abu Dabiju na terenu prvič po avgustu.

Na ekshibicijski tekmi je proti Andyju Murrayju doživel poraz, saj je bil Škot boljši s 6:3 in 7:5.

»Tako v Kuvajtu kot Abu Dabiju sem imel vsaka dva dneva kontrole in vse, nazadnje petkova z izvidom v soboto, so bile negativne. Imam nekaj manjših nevšečnosti, vendar sem prepričan, da bo vse v redu. Zdaj sem doma in sem že obvestil vse, s katerimi sem bil v stiku,« je še zapisal Nadal.

Glede nadaljnjih nastopov pa je dodal: »O vseh odločitvah glede mojih naslednjih nastopov boste pravočasno izvedeli. Še enkrat bom preučil koledar.«

Že pred pozitivnim koronskim testom njegov nastop na prvem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije, ni bil zanesljiv. Nekdanji prvi igralec sveta bi moral konec meseca odpotovati na peto celino ter nastopiti v Melbournu na turnirju ATP, ki služi kot ogrevanje za OP Avstralije.