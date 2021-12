V interpelaciji vlagateljice ministru za notranje zadeve med očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi, za prekomerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, protiustavno omejevanje človekovih pravic ter vprašljivo aktivacijo 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. Očitajo mu še ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos do splošne in strokovne javnosti ter nezakonito politizacijo in militarizacijo policije. Ob Hojsovem zapisu na twitterju, da mu je bil prisluh ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku iz afere »glupi davki« predstavljen že pred časom, pa so predlagatelji na seznam očitkov uvrstili tudi sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja.

Hojs vse očitke kategorično zavrača kot neutemeljene in trdi, da je vedno ravnal v skladu s prisego, dano ob svoji izvolitvi. Na kritike v zvezi s spornim postopkom izrekanja odlokov je Hojs med razpravo povedal: »Ta vlada se je vedno postavila na stališče, da je bolj pomembna vsebina kot neka pravna formalnost. Če spremljate odločitve ustavnega sodišča, boste videli, da nikjer niso vsebinsko razveljavljali stvari, ampak govorili, kako so vse stvari sicer potrebne, ampak da bi morale biti sicer zapisane v zakonu.« Z odgovorom je minister na nek način potrdil očitke opozicije. V uvodnem nagovoru ob vložitvi interpelacije je Matej T. Vatovec (Levica) ministra Hojsa namreč predstavil kot tipični primer domačijskega vladanja trenutne vlade. Hojs hkrati razloga za očitano zmedo ljudi zaradi nepregledne količine pogosto spreminjajočih se odlokov prav tako ne vidi v lastnem delovanju. Odgovornost za to pripisuje ustavnemu sodišču, ki je opozorilo na omejitve vladanja z odloki za razliko od vladanja z zakoni, sprejetimi z večino v državnem zboru, in od vlade zahtevalo sprotno preverjanje upravičenosti odlokov oziroma tedensko obnavljanje njihove veljavnosti.