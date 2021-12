Dallas, ki je v tretji četrtini ostal še brez latvijskega centra Dallas Kristapsa Porzingisa (13 točk, trije skoki), ki si je poškodoval levo nogo, je zabeležil šesti poraz na zadnjih desetih tekmah.

Mavericks so sedaj na devetem mestu zahodnega dela lige, tik pred njimi so Denver, Los Angeles Lakers in Minnesota, za katero je Karl-Anthony Towns dosegel 24 točk, D'Angelo Russell pa 22. Ob porazu proti neposrednim tekmecem za končnico pa je Dallasu šel na roko poraz Lakers, v Chicagu so jih Bulls premagali s 115:110.

Na čelu lige so Suns, v Phoenixu so Charlotte Hornets nadigrali s 137:106. Imajo en poraz manj od Golden State Warriors. Na vzhodnem deli vodi Brooklyn, skupno tretji v ligi, pred Chicagom.

Za Suns, dobili so 23 od zadnjih 25 tekem, 14 v nizu doma, je kar devet košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Največ, 19, JaVale McGee. Po sedmih tekmah premora zaradi poškodbe se je na parket vrnil Devin Booker (16 točk). V Chicagu pa je DeMar DeRozan zadel 38 točk po dveh tekmah prisilnega počitka zaradi koronskih ukrepov lige. Nikola Vučević je dodal 19 točk in 13 skokov.

Saddiq Bey (26 točk) je vodil Detroit Pistons do zmage nad Miami Heat s 100:90, s tem se je končal niz 14 porazov ta čas zadnje ekipe lige, kar je izenačen črn klubski rekord. Memphis Grizzlies so kljub rekordu kariere Dillona Brooksa (37 točk) po petih zmagah izgubili dvoboj proti Portland Trail Blazers s 100:105, za goste je Damian Lillard 17 od svojih 32 tok zbral v prvi četrtini. Igralci Sacramento Kings so San Antonio Spurs odpravili s 121:114.