Gostitelji, pri katerih so zaradi protikoronskih protokolov manjkali Nicklas Backstrom, Jevgenij Kuznjecov, T.J. Oshie in Michael Sgarbossa, so na tekmi povedli z 2:0, ko sta zadela Connor McMichael in Justin Schultz.

Vendar so se kralji uspešno vrnili. Najprej je proti koncu druge tretjine na 1:2 znižal Blake Lizotte, ki mu je podal tudi Kopitar, v začetku zadnje tretjine je za izenačenje poskrbel Christian Wolanin, gol za zmago pa je dosegel Kempe, za katerega je bil to 12. zadetek v sezoni.

Eden od ključnih mož za zmago kraljev je bil tudi vratar Garret Sparks, ki so ga iz nižje lige vpoklicali le malo pred tekmo. Sparks je za svojo prvo zmago v ligi NHL po marcu 2019 zaustavil 33 strelov.

»Do sem je bila zame izredno dolga pot. Prestal sem veliko. Zdaj sem lahko vskočil in pokazal, da lahko name računajo v ekipi,« je po zmagi dejal Sparks.

Naslednja tekma kralje čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Vegas Golden Knights. Liga NHL je njihovo sredino domačo tekmo proti Edmontonu zaradi koronskih okužb preložila.