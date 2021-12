Na osnovi izdelanih analiz potreb mesta so tako na Climathonu Ljubljana udeleženci iskali ideje in rešitve za blažitev podnebnih sprememb ter prilagajanje nanje ter razmišljali o motivacijskih metodah za uporabo zelenih, krožnih in digitalnih storitev, produktov in procesov, ki bi lahko koristili mestu in njegovim prebivalcem. Izzivi so zasnovani na treh tematskih področjih – biološki odpadki, nevarni gospodinjski odpadki, kot so barve in topila, ter transparentnost in sledljivost ločevanja in predelave odpadkov. Climathon Ljubljana 2021 se je začel in tudi končal v mestni hiši, potekal pa je v živo in prek spleta.

Več kot 77.000 ton gradbenih odpadkov

Vplivi podnebnih sprememb so številni ter predstavljajo za družbo in gospodarstvo velik izziv. Tudi mesto Ljubljana za svoj trajnostni razvoj potrebuje napredne, inovativne in zelene rešitve, zato so v CER organizirali štiridnevni dogodek, ki k ustvarjanju predlogov za bolj učinkovite rešitve ločevanja in predelave odpadkov v lokalni skupnosti vabi čim več zainteresiranih meščanov.

V Sloveniji smo v letu 2020 pridelali za več kot 77.000 ton gradbenih odpadkov, ki pa jih ne zbiramo in ločujemo sistemsko, kar bi proizvajalcem omogočalo njihovo recikliranje. To velja tudi za predelavo ostankov odpadnih notranjih zidnih barv, ki ostajajo v gospodinjstvih. Da bi to omogočili, bi morali na eni strani uporabnike spodbujati k ločenemu zbiranju in dostavi gradbenih odpadkov v zbirne centre, na drugi pa te na deponijah tudi ustrezno sortirati. To še posebej velja za odpadne notranje zidne barve, ki bi jih razvrščali glede na vrste nosilnih topil in glede na njihovo namembnost.

Direktorica razvoja v JUBu dr. Asja Grafy poudarja, da si prizadevajo skupaj z občino vzpostaviti sistem, ki bi to omogočal: »Ker smo v sektorju gradbeništva odgovorni za 20 odstotkov vseh odpadkov, med katerimi so tudi zidne barve, moramo za varovanje okolja nujno iskati rešitve za njihovo zmanjševanje. V JUBu si zavezani k trajnosti prizadevamo k uvedbi krožnega modela ravnanja z gradbenimi odpadki in sistemski predelavi odpadnih notranjih zidnih barv, izdelanih na vodni osnovi. Sprva bi se posvetili recikliranju belih, kasneje pa bi razvili še postopke za recikliranje barv v niansiranih odtenkih. Za doseganje teh ciljev je treba najprej vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, poslovni model pa mora prvenstveno podpreti lokalna skupnost in vanj vključiti vse potrebne deležnike, zatem pa k izvajanju zbiranja in ločevanja odpadkov spodbuditi tudi meščane. S konsezom uporabnikov, mestnih oblasti in sodelovanjem vseh ključnih partnerjev bo naša pot v zeleno prihodnost krajša in uspešnejša.«