Prejšnji četrtek je v nemškem bundestagu potekala vroča debata. Tokrat izjemoma ni šlo za predloge zakonov, temveč za sedežni red. Nemški liberalci, ki se v novi koaliciji, povezani z zelenimi in socialdemokrati, čutijo v politični sredini, v plenarni dvorani nočejo več sedeti poleg skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), kamor jih je vladajoča koalicija na čelu s krščanskimi demokrati posedla po volitvah leta 2017, ko se jim je znova uspelo prebiti v parlament.

Vladajoča koalicija, v kateri zdaj sodelujejo liberalci, je prejšnji teden izglasovala, da se lahko premaknejo proti sredini, kar pomeni, da bodo poleg nepriljubljene AfD v prihodnje sedeli poslanci krščanske unije. Ti se s tem niti približno niso strinjali, poleg poslancev AfD, ki se »odlikujejo« po svojem prostaštvu, sovraštvu do migrantov in antisemitizmu, v bundestagu namreč nihče noče sedeti.

Politik za včeraj in ne za jutri

Sprememba sedežnega reda ima ob dodatnem delu za tiste uslužbence, ki morajo zdaj v ta prostor namestiti nekaj več sedežev, vendarle tudi simboličen pomen. Krščanski demokrati, ki so konec tedna tako rekoč izvolili svojega novega šefa, se z njim v resnici pomikajo v desno in se oddaljujejo od pragmatične politične linije, ki jo je vlekla kanclerka Angela Merkel. Slednja se je v marsikateri svoji politični potezi približala politično bolj levo usmerjenim strankam. Merz na drugi strani velja za pripadnika konservativnega krila stranke in tržnoliberalnega pristopa. Baza stranke ga očitno vidi kot pravega človeka za to, da se jasno ogradi od vladajoče koalicije in vrne stranko v njene tirnice. Zanj sta glasovali dve tretjini članov. Čeprav ga morajo uradno potrditi še delegati konec januarja, je tako rekoč gotovo, da mu je uspelo premagati svoja tekmeca, nekdanjega šefa poslanske skupine in predsednika zunanjepolitičnega parlamentarnega odbora Norberta Röttgena ter nekdanjega šefa kanclerkinega kabineta Helga Brauna. Merzu je tako šele v tretje uspelo, da se je prebil v sam vrh stranke, prvič, leta 2018 mu je to preprečila Annegret Kramp-Karrenbauer, drugič ga je januarja letos premagal Armin Laschet, vendar so v obeh primerih o zmagovalcih odločali delegati stranke. Tokrat je o prihodnjem šefu najprej glasovalo okoli 400.000 članov stranke.

Prvi odzivi in analize v nemških medijih kažejo, da je sicer očitno moč razumeti hrepenenje baze stranke po vrnitvi h konservativnim vrednotam stranke, kot tudi to, da je po tako močni politični figuri, kot je bila kanclerka Merklova, v stranki nastal neke vrste kadrovski vakuum, ki ga je težko zapolniti, vendar pa Merza razumejo kot moža preteklosti in ne prihodnosti ter napovedujejo, da se bo morala stranka najkasneje pred volitvami leta 2025 lotiti kadrovske pomladitve.