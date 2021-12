Pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic, se je karavana svetovnega pokala smučarskih skakalcev že tradicionalno ustavila v Engelbergu v Švici, kjer so uspešno izvedli dve tekmi, četudi je organizatorjem včeraj nekaj težav povzročal veter. Tekmi sta pozitivno vplivali tudi na razpoloženje v slovenski reprezentanci, ki po večinoma dokaj bledi ekipni predstavi na prejšnji postaji svetovnega pokala v Klingenthalu zdaj z boljšimi občutki odhaja na že jubilejno 70. novoletno turnejo. Švico je namreč zapustila s stopničkami Timija Zajca, ki je bil v soboto tretji, še dvema uvrstitvama med deseterico najboljšega slovenskega skakalca v skupnem seštevku svetovnega pokala Anžeta Laniška (skupno četrtouvrščeni skakalec je bil včeraj sedmi, v soboto osmi) in dvema med petnajsterico Ceneta Prevca (v soboto enajsti, včeraj trinajsti). Med dobitniki točk sta bila od slovenskih skakalcev obakrat še Lovro Kos (v soboto 16. in včeraj 30.) ter Peter Prevc (v soboto 25. in včeraj 29.), v soboto tretji Timi Zajc je bil včeraj 17., medtem ko se Domen Prevc na sobotno tekmo ni uvrstil, na včerajšnji pa je bil prekratek za finale.

Vodstvo Zajca po prvi seriji

Že kvalifikacije za sobotno tekmo, na katerih je zasedel drugo mesto, in nato poskusna serija, v kateri je bil s 139 metrov dolgim skokom najdaljši od vseh, so dali slutiti, da bi se Timi Zajc tokrat prvič po marcu 2020, ko je bil tretji v Lillehammerju, in le nekaj dni po prvi obletnici najtemnejšega trenutka njegovega kariere, ko so ga izključili iz reprezentance na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, na tekmi svetovnega pokala utegnil vmešati v boj za stopničke. Naslednjo potrditev je prinesla tudi prva serija, po kateri je bil v vodstvu, ne prevelike razlike pri vrhu pa so obetale spektakularni finale. Tega je prvi začinil četrtouvrščeni Japonec Rjoju Kobajaši s prvim in edinim tekmovalnim skokom čez 140 metrov konec tedna – to znamko je preskočil za pol metra. Slabše je za njim skočil Švicar Killian Peier, natanko 140 metrov pa je ujel drugouvrščeni po prvi seriji Nemec Karl Geiger, ki je zaradi boljših ocen za slog skočil na prvo mesto. Zmago bi mu lahko preprečil le še Zajc, a je bilo hitro jasno, da mu to ne bo uspelo, je bilo pa 137 metrov vseeno dovolj za njegove sedme posamične stopničke v karieri.

»Zelo sem vesel, da sem po dolgem času na stopničkah. Od kvalifikacij naprej in na tekmi so bili vsi skoki res vrhunski,« je po sobotni tekmi od veselja sijal Timi Zajc, čigar občutke je delil tudi osmouvrščeni Anže Lanišek. Tudi njemu je po prvi seriji kazalo bolje, saj je bil šesti, a se mu je po obdobju, ko ni našel pravih občutkov, zaradi česar je začel izgubljati sproščenost, z osmim mestom vseeno odvalil kamen od srca: »Dobra tekma z moje strani, sploh glede na to, da sem imel pred njo zadnja dva tedna kar težave skočiti normalno, sproščeno. Upam, da bo to neke vrste preobrat.« Kot »kar v redu zame« pa je svoj nastop ocenil enajsti Cene Prevc. »Na naletu lahko še kaj popravim, veliko bolje bom moral delati telemark, da me sodniki ne bodo kaznovali. V nedeljo stopnjujemo,« je v soboto napovedal Cene Prevc.