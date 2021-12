Se da

Medtem ko se število okužb z omikronom, novo koronavirusno različico, nezadržno širi, ljudje še vedno nasedajo facebooku, ki je postal pravo leglo proticepilskih teorij zarote. Prav zato je na facebooku še kako dobrodošla nova skupina Science Mamas’ Vaccine Forum, skupina osmih znanstvenic, ki ne privolijo v stereotipne družbene delitve na cepilce in proticepilce, ampak spoštljivo in strokovno odgovarjajo na vprašanja o cepljenju in cepivih. Zanimanje za njihove odgovore je preseglo vsa pričakovanja.