Položaj na daljincu lahko vpliva na volitve

V državnem Telekomu bodo prej ali slej spremenili pogodbeno razmerje z medijskim podjetjem Pro Plus, ki izdaja programa Pop TV in Kanal A. Če bi se položaj televizij pred volitvami poslabšal, bi to lahko vplivalo na javno mnenje. Telekom je letos že storil nasprotno – izboljšal je položaj Janševe televizije Nova 24.