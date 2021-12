Znanstveni odgovori v leglu proticepilskih zarot

Večina prebivalstva zaupa v znanost in v cepljenje. A obstaja manjša, a toliko glasnejša skupnost, ki bolj zaupa v to, kar prebere na facebooku. Skupina znanstvenic – večina je zaposlenih na ljubljanski fakulteti za farmacijo – je izstopila iz te stereotipne družbene delitve. V facebook skupini Science Mamas’ Vaccine Forum spoštljivo in strokovno poglobljeno odgovarjajo na vprašanja o cepljenju in cepivih. Zanimanje skupnosti je preseglo pričakovanja.