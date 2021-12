Američanka Wendy Wein ne mara svojega nekdanjega moža, kar seveda ni ne greh ne kaznivo dejanje. Je bil pa nezakonit njen naslednji korak – po spletni strani Najemi plačanca, v izvirniku Rent a hitman, je julija lani namreč naročila njegov umor, za katerega je bila pripravljena plačati pet tisoč dolarjev. Spletna stran ponuja več tisoč »terenskih operativcev«, torej plačancev, ki diskretno in hitro opravijo umazano delo, potencialni naročniki pa si lahko celo preberejo zapise zadovoljnih strank storitve. »Malce nenavadno je, da vaše podjetje ne operira po temnem spletu. Veste, ne želim si v zapor. Hvala za vaš čas,« je po poročanju portala CNN v poizvedbi napisala glavnemu svetovalcu Guidu. Gospa bi morala zaupati svoji intuiciji, a je bilo sovraštvo do moža preveliko. Stran seveda ne ponuja možnosti najema morilca, ampak v resnici obstaja kot past za takšne, kot je ona sama. »Mislil sem, da nihče ne more biti tako neumen. A sem se grdo motil. Ker mislijo, da jih ščiti GDPR, z mano delijo vse svoje osebne podatke – ime, naslov, pa tudi informacije o tarči,« je presenečen ustanovitelj portala Bob Innes iz Kalifornije. Kot že mnogi pred njo, bo tudi Wendy zaradi svoje naivnosti kmalu odšla v zapor. Za kako dolgo, bo znano januarja. Grozi ji do devet let.

Vodja portala Innes po vsakem resnem poizvedovanju o najemu morilca počaka 24 ur, preden obvesti policijo, in s tem naročniku da možnost, da si premisli. Po enem dnevu ga vpraša, ali še vedno potrebuje njegovo storitev in ali naj ga poveže z operativcem, s katerim se bo tudi dogovoril o plačilu. Terenski operativci so nihče drug kot lokalni policisti. Tako je bilo tudi z Wendy, ki se je na parkirišču v kraju South Rockwood južno od Detroita srečala s policistom pod krinko. Dogovorila sta se za plačilo pet tisoč dolarjev za umor moža, dala mu je njegov domač in službeni naslov ter urnik. V roko mu je stisnila še 200 dolarjev za potne stroške, saj je nekdanji živel v drugi zvezni državi.

Koliko računate za umor?

Ko je leta 2005 spletno stran ustanovil, je Innes skušal zagnati podjetje za spletno varnost. A ker se ni prijelo, je nanj kar malce pozabil. Par let kasneje je po naključju pogledal prejeta sporočila. »Ali res lahko najamem plačanca? Koliko računate za umor?« je pisalo v sporočilu. Zajela ga je panika, ni vedel, kaj naj stori, zato je vse skupaj opustil. Dve leti kasneje je prišlo še eno sporočilo s podobno željo. »Pisala mi je ženska, ki je smrt želela kar trem ljudem. Le nekaj ur kasneje mi je poslala vse njihove informacije. Bila je Britanka v Kanadi, trojica pa naj bi jo opeharila za očetovo dediščino. Hotela se je maščevati in nič je ne bi moglo ustaviti,« pripoveduje o svojih začetkih. Prijatelja policista je pobaral, kaj mu je storiti. Obvestili so kanadske oblasti. Žensko so prijeli in jo za nekaj mesecev poslali v zapor, potem pa jo izgnali v domovino. Ko je ugotovil, da je preprečil tri umore, ni bilo več poti nazaj. Nova kariera je bila rojena. Potencialnim strankam bi moralo biti nemudoma jasno, da je stran, ki ponuja celo popuste za skupinska naročila in upokojence, parodija. Če ne prej, bi zainteresirani to lahko ugotovili ob izjavah zadovoljnih strank, ki so se s pomočjo strani znebili osovraženih sorodnikov, sodelavcev, prijateljev.

Odkar stran deluje, je poizvedbo za več informacij izpolnilo kakih 400 oseb. Eni so se želeli priključiti podjetju in sami postati plačanci, desetina jih je z umorom mislila resno. Te primere je prevzela policija. A čeravno prav ti osvetlijo pravo naravo spletne strani, da gre torej za past za trapaste nepridiprave, Innes še vedno prejema zahteve po plačancih. Nekateri se nanj obračajo iz daljav, saj v domovini take ponudbe nimajo.