Norveške rokometašice so velike zmagovalke svetovnega prvenstva na Pirenejskem polotoku. Na finalni tekmi so bile v prvem polčasu v podrejenem položaju, v drugem polčasu pa so varovanke islandskega strokovnjaka na norveški klopi Thorirja Hergeirssona zaigrale naravnost sijajno in Francozinjam odčitale pravo učno uro rokometa ter slavile z 29:22.

Norveška je osvojila četrto zlato kolajno na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila tudi na Norveškem in Danskem 1999, v Braziliji 2011 in na Danskem 2015.

Francozinje so v prvem polčasu imele vse niti igre v svojih rokah. Z obrambo 5-1 so povsem razorožile Norvežanke in si v 26. minuti priigrale prednost šestih golov (14:8), na veliki odmor pa odšle z vodstvom 16:12.

V prvem polčasu "nebogljene" Norvežanke so v začetku drugega pokazale svoje rokometne mišice. Z granitno obrambno in bliskovitimi nasprotnimi napadi so že v uvodnih desetih minutah naredile delni izid 10:3 in v 40. minuti povedle z 22:19.

Francozinje je preobrat povsem paraliziral, v njihovi igri je curljalo in kapljalo na vse strani, kar so njihove tekmice iz nordijske države znale kaznovati in si deset minut pred koncem priigrale kar šest golov prednosti (26:20).

V končnici tekme so imele vse niti igre v svojih rokah, z "nasmehom na obrazu" so Francozinjam, ki so naskakovale tretjo zmago na svetovnih prvenstvih na Hrvaškem 2003 in v Nemčiji 2017, primazale bolečo zaušnico.

V norveški reprezentanci je bila na finalni tekmi najbolj učinkovita Henny Reistad s šestimi goli, enega manj so dosegle Nora Mork, Stine Bredal Oftedal in Kari Brattset Dale. Izkazala se je tudi vratarka Silje Solberg z 12 obrambami.

V francoski vrsti je igralka Krima Allison Pineau dosegla štiri gole, vse po izvajanju sedemmetrovk. Pauletta Foppa je dosegla tri, še ena igralka Krima Oceane Sercien Ugolin pa je prispevala dva zadetka.