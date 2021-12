Vse kaže, da bo letošnja rdeča nit domžalskega Mesta želja smrečica, kamor bodo obiskovalci zapisali oziroma obesili svoje želje. Poleg tega bo na voljo različna stojnična ponudba, ki pa zaradi ukrepov ne bo vsebovala hrane in pijače. Kot nam je povedala podžupanja Renata Kosec, boste lahko izbrali med keramičnimi, lesenimi in usnjenimi izdelki, pleteninami, slamniki in slamnatim nakitom, vitraji in steklenim nakitom ter med praznično knjižno ponudbo in voščilnicami. Za otroke bo zanimiv poseben praznično okrašen prostor, kjer se bodo lahko tudi fotografirali. Najbolj izvirne želje, ki jih bodo obiskovalci zapisali na smrečico, bodo po besedah podžupanje tudi nagradili.

Letošnja novost prazničnega, decembrskega vzdušja na ploščadi v središču mesta je tudi virtualna voščilnica Naj žari. »Z njo želimo občankam in občanom pričarati praznično vzdušje s toplino in veseljem ter optimistično energijo ob vstopu v novo leto,« je povedala Renata Kosec. V času božično-novoletnih praznikov bosta v Športni dvorani Domžale potekali dve tradicionalni, decembrski prireditvi: praznični koncert Godbe Domžale in 50. jubilejni, novoletni koncert Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik. Tradicionalne, decembrske prireditve v Češminovem in Slamnikarskem parku ter na tržnem prostoru Domžale so zaradi covida-19 odpovedane. Kljub vsemu so na občini pripravili vse potrebno za izpeljavo tradicionalnih dogodkov, če bi prišlo do morebitnega sproščanja ukrepov. vl