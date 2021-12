Nogomet sodi med najbolj prepoznavne in gledane športe, v katerem se obračajo milijarde. Posledično so tisoči profesionalnih nogometašev milijonarji, ki si lahko privoščijo vse, kar jim srce poželi, njihovi navijači pa jih nosijo na ramenih. Se imate za poznavalca nogometa? Verjemite mi, ko vam bom postavil naslednje vprašanje, boste številni ostali odprtih ust, saj vam bo odgovor, pa čeprav ste nogometni navdušenci, neznanka. Kaj je Sorrento? Večina bo sicer kot odgovor navedla mesta širom po svetu, a v mislih imamo malo znani nogometni klub iz Italije. Nogometaši tega kluba niso zvezdniki, saj igrajo v četrti ligi, zato si težko privoščijo celo štirikolesnika, o katerem bo govor, pa čeprav bi bil sodeč po imenu kot nalašč za njih – sorento. Kia sorento.

V skladu s sloganom velik, večji, največji lahko zanj zapišemo, da je največji v ponudbi športnih terencev te korejske znamke. Ali prevedeno: njegova dolžinska mera je zajetnih 4,81 metra. Da zna to biti za marsikaterega voznika ali voznico v določenih voznih razmerah celo preveč, so dobro vedeli tudi razvojniki, zato so ga oborožili s številnimi senzorji in kamerami, ki so resnično v pomoč, sploh v ozkih mestnih ulicah in pri iskanju parkirne luknje, ki tako ni misija nemogoče. Pa še karoserijo ohranjajo nepoškodovano.

Ko zasedemo mesto za volanskim obročem, pogosto mislimo na seks. V primeru sorenta se nam je zgodilo podobno. Z razlogom, bil je odet v črno barvo, ki nas takoj spomni na postavno črnolasko, takšno, ki jo imamo doma. Črnina se mu tudi sicer dobro poda, z njo potrjuje, da gre za resen avto, ki se ga ne bodo branili niti (premožni) poslovneži. Ker biti premožen je pri testnem sorentu nuja. Na ceniku zapisana evrska številka 56.599 zna marsikoga od presenečenja vreči na zadnjo plat, zato opomnik, da ponujajo tudi 11.200 evrov tako imenovanega bonus popusta, ki ceno naredi prijaznejšo. Zastopniki jo upravičujejo z dejstvom, da je pogonski sklop kombinacija zmogljivega 202-konjskega dizelskega motorja in osemstopenjskega samodejnega menjalnika (ki mu ukazujemo prek vrtljivega gumba), moč pa se prenaša na vsa štiri kolesa. Za nameček je serijska oprema EX limited sopomenka bogastvu, saj premore vse, kar z vidika varnosti in udobja sodoben štirikolesnik mora imeti, pa najsi gre za navigacijo, usnjene in električno pomične sedeže, ki grejejo in hladijo, prtljažna vrata na elektriko, pametni ključ (za odklepanje in zaklepanje se morate dotakniti kljuke) in pa aktivni tempomat. Nanj je letela manjša kritika, saj deluje šele pri hitrosti nad 30 kilometrov na uro, kar njegovo uporabnost nekoliko zmanjša. Kljub temu je večinoma pospeševal, zaviral in ohranjal varnostno razdaljo z odliko.

Ne glede na manjšo hibo je sorento nadvse uporaben avtomobil. Res je, šestega in sedmega sedeža med testiranjem nismo potrebovali, pa tudi sicer sta bolj zasilne narave, namenjena otrokoma, že dostop pa zahteva poznavanje vsaj osnovnih gimnastičnih vrlin. Zato pa navdušuje vzdolžno pomična zadnja klop, prtljažna luknja je ogromna. Že v osnovi 821 litrov, ob podrti klopi več kot 2000. Dovolj za še tako mokre prostorske sanje. Zato pa niso sanje udobje, ki je najizrazitejše na sprednjih sedežih, saj tudi po daljši relacijski vožnji lastnik svoje delovno mesto zapusti spočit. Tudi če bo vozil nekoliko hitreje, kar črni konjički, ki komaj čakajo, da jih spustite v dir, vsekakor omogočajo. A pozor, hitra vožnja je tudi potratna vožnja, naše povprečje je bilo dobrih osem litrov, kar pa je še vedno zadoščalo za 800-kilometrski doseg. Pohvalno. Vas pa bo obisk črpalke za gorivo vsakič dodobra streznil, saj posoda premore zajetnih 67 litrov ali prevedeno polnjenje stane okrog 100 evrov.

Testni sorento se zdi kot nalašč za družino, ki bo cenila njegovo uporabnost, udobje in prostornost, če ste par brez otrok, pa morebiti razmislite o številki manjšem sportageu (dolžina 4,48 metra), ki sicer ni tako ekskluziven in zmogljiv (najmočnejši dizelski motor ima zgolj 136 konjev), je pa zato občutno cenejši. V najdražji različici je (ob upoštevanju popusta) razlika 16 evrskih tisočakov. Bo pa kmalu na cesto zapeljal čisto novi sportage. Ker se je sorento na testnih trčenjih EuroNCAP odrezal z maksimalnimi petimi zvezdicami, samo še podatek, da je tudi sportage leta 2015 prejel pet zvezdic.