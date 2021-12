Novost naprodaj Škoda fabia

4 po moči različni motorji so na začetku prodaje na voljo pri fabii. Vsi so litrski bencinski, »običajni« ima 48 ali 59 kW (60 ali 80 KM), turbobencinski TSI pa 70 ali 81 kW (95 ali 110 KM).

4,11 m je dolžinska mera škode fabie. Medosna razdalja meri 2,56 metra, prtljažnik ima prostornino 380 litrov.

Nova fabia je zrasla, ima opremo, ki smo jo imeli v višjih segmentih, je varčnejša in zelo varna, saj je na testnih trčenjih dobila pet zvezdic. To so aduti, ki jih imamo v rokah za model, ki je za nas zelo pomemben. (Petr Podlipny, Porsche Slovenija)

40 l je prostornina posode za gorivo pri novi fabii, ki kot prva Škoda doslej opcijsko ponuja tudi večjo posodo, in sicer 50-litrsko.

13.695 € je osnovna cena škode fabie. mat