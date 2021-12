Mehiške telenovele. Se spomnite Esmeralde, ki so jo prvič predvajali leta 1998 in je tako obnorela Slovenijo, da jo je obiskala tudi glavna igralka Leticia Calderon? Mehiške telenovele že desetletja navdušujejo gledalce širom po svetu, a posneli so tudi takšne, ki niso bile uspešnice. Aurelio na primer, ki je bila prvič na ogled že leta 1968, vendar so posneli le tri epizode. Ime Aureliua sicer izhaja iz besedice aureus, kar pomeni zlat, krasi pa številne zemljane, tudi romunsko rokometašico, ameriško diplomatko, madžarsko glasbenico in portugalskega slikarja. Ime so uporabili tudi v svetu avtomobilizma, natančneje pri Lancii, ko so leta 1950 predstavili štirivratno limuzino. Aurelio. Ime so izbrali namenoma, in sicer po rimski cesti Via Aurelia, ki je tekla od Rima do Pise.

Aurelia (prvič je bila na ogled na salonu v Torinu leta 1950) ni bila ena, natančneje so bile tri, saj so ob limuzini (z dolžino 4,48 metra) kasneje predstavili še dvovratnega kupeja in kabrioleta (tudi spiderja), Italijani pa so bili med prvimi, ki so v serijski proizvodnji uporabili šestvaljni motor. Za dizajn so zadolžili Vittoria Jano, za razvoj motorja pa inženirja Francesca de Virgilia, ki je z Jano že sodeloval med letoma 1943 in 1948. Motor so ves čas nadgrajevali, sprva je imel prostornino 1,8 litra, ob koncu proizvodnje že 2,5 litra. Bil je vgrajen spredaj, pogon pa je bil speljan na zadnji kolesi. Aurelia je bila prvi avto, ki je imel serijsko radialne pnevmatike, sprva Michelinove, kasneje Pirellijeve.

Večna po zaslugi filmske vloge Čisto prve aurelie so bile limuzine, katerih šestvaljnik je imel moč 56 konjev (42 kW). Leto kasneje je sledil kupe z nekoliko krajšo medosno razdaljo (2,67 metra), težo vsega 975 kilogramov in 75-konjskim motorjem. Temu so leta 1952 moč povečali na 90 konjev (66 kW). Četrta generacija z letom 1954 je bila nekaj posebnega tudi zato, ker je bila prva prirejena tudi za vožnjo po levi strani cestišča, nekaj so jih namenili tudi ameriškemu trgu. Model je postal večen zavoljo vloge v filmu Il Sorpasso (Enostavno življenje), v katerem se je v naslovni vlogi pojavil Vittorio Gassman. Zadnja generacija, to se pravi šesta, je bila hkrati najmočnejša (84 kW/112 KM) in prepoznavna po dveh kromiranih trakovih na pokrovu motorja. Posoda za gorivo je bila v prtljažniku in ne več za sedeži, ki so bili drugačni kot v starejših modelih. V šestih generacijah so sicer predstavili kar 15 različic. Nekaj posebnega je bil spider, saj so jih med letoma 1954 in 1955 izdelali zgolj 240, za dizajn pa je poskrbel sloviti Batista Farina, bolj znan kot Pininfarina. 59 jih je imelo volan na desni strani. Aurelie spider so še danes nadvse iskane, renovirano letnika 1955 so nedavno prodali za 1,8 milijona dolarjev. Aurelia je nastajala v času, ko se je Italija soočala s posledicami druge svetovne vojne, predvsem političnimi in socialnimi, zato nihče ni pričakoval, da bo na Apeninskem polotoku na cesto zapeljal avto presežnikov. A aurelia je to bila, mnogi so jo označevali kot mojstrovino na štirih kolesih, ne glede na (zorni) kot, s katerega so jo gledali. Ključno vlogo je seveda odigral prav Jana, ki je kasneje zaslovel z delom pri Ferrariju. So pa testiranja prototipa trajala kar tri leta, v katerih so avto dovršili do popolnosti. Povpraševanje je presegalo proizvodne zmogljivosti, kljub visoki ceni (ta je bila na Otoku najmanj 2326 funtov in v ZDA okoli 6000 dolarjev) so kupcem predali 18.201 primerek. Med strankami so bili predvsem bogati evropski podjetniki, premožni playboyi, pripadniki aristokracije in dirkači. Ti so z aurelio nastopili tudi na slovitih dirkah Mille Miglia, 24 ur Le Mansa in v Monzi.