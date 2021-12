O slednjem nikakor ne dvomim, bi si pa zato vseeno upal trditi, da je prijatelj precej slab napovedovalec avtomobilske prihodnosti. Kot so tudi vsi tisti, ki so pred dnevi, ko je odjeknila novica, da je Mercedes v nekaterih svojih avtomobilih v Nemčiji dobil dovoljenje za prodajo paketa »drive pilot«, ki omogoča uporabo tretje stopnje avtonomne vožnje (in to pred Teslo!), vse skupaj pospremili s takšnim navdušenjem, kot da se bomo vsi že jutri vozili s samovozečimi taksiji. Ne, nikakor nočem biti ciničen ali zmanjševati pomembnosti teh zares izjemnih tehnoloških dosežkov; konec koncev smo v pričujoči rubriki že ničkolikokrat pisali o tem, da bi tehnologija številnih proizvajalcev povsem avtonomno vožnjo dejansko lahko omogočala zelo kmalu. A dejstvo je, da skorajda vsaka takšna novica, ko jo preberemo v celoti, ne pa zgolj pompoznega naslova, le še utrdi prepričanje, da smo od tega, da bodo avtomobili resnično vozili sami, še daleč. Zelo daleč!

Pustimo ob strani dejstvo, da v člankih iz leta 2010 lahko zasledimo konkretne in odločne napovedi o samovozečih avtomobilih brez volana v letu 2020, na pragu leta 2022 pa so torej v prvi evropski državi za prvi avto dobili dovoljenje za prodajo sistema tretje stopnje avtonomne vožnje. Na vsesplošno sprejeti lestvici petih stopenj ta med drugim predstavlja šele prvo, pri kateri lahko voznik volan izpusti iz rok, a ga mora biti vseskozi v vsakem trenutku spet pripravljen poprijeti, vmes pa lahko počne tudi kaj drugega, denimo napiše sporočilo. Bolj povedna so nekatera druga dejstva, ki, vsako zase in v skupnem seštevku, lepo ponazorijo oddaljenost od samodejne vožnje vozil brez volana. Jih bomo posebej poudarili s klicajem. Na primer, da so dovoljenje za zdaj izdali v Nemčiji (!). Za nemške (!) avtoceste. Natančneje zgolj za posamezne (!) odseke teh. Še natančneje, za vožnjo do hitrosti le (!) 60 kilometrov na uro. Kje je šele celotno avtocestno omrežje, kje druge vrste cest, druge države, višje hitrosti…?

Po tem in še marsičem drugem vidimo, kako daleč smo dejansko od avtonomne vožnje, ki bi bila dejansko to. Da torej za vožnjo v avtomobilu, ko bi bili v njem sami, ne bi potrebovali vozniškega dovoljenja. Če bi sam napovedoval prihodnost, bi rekel, da bomo prej aktivno uporabljali leteče, kot bodo avtomobili povsem sami vozili po čisto vseh cestah našega planeta.