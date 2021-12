Prišel je tisti čas v letu, ko vse postane čarobnejše – vse okrog nas se sveti, v zraku je vonj po cimetu, nageljnovih žbicah in medu, mi pa postanemo strpnejši in nežni. Praznični čas je tudi čas obdarovanja – z znakom pozornosti želimo pokazati, koliko nam pomenijo naši najdražji. A tako kot je pomembno biti nežen do drugih, je pomembno biti pozoren tudi do sebe.

Se spomnite, kdaj ste si iz srca podarili kaj zares posebnega? Če na to vprašanje težko odgovorite, je čas, da si privoščite tisto, kar si že nekaj časa želite. Dati sebi nekaj lepega, ni znak zapravljivosti in sebičnosti, ampak izkazovanje ljubezni do osebe. Ne nazadnje je to »oseba«, s katero živiš 24 ur na dan in ki si zasluži absolutno vse!Če se zadnje čase počutite utrujeni, premalo motivirani in preprosto niste več podobni samemu sebi, je novo spodnje perilo odlična izbira za darilo zase. Čeprav se perilo ne vidi na zunaj (vidijo ga le izbrani ljudje), vam lahko poveča samozavest. Nov kos spodnjega perila pa vam bo pomagal, da se počutite seksi, predvsem zase. In če ste se kdaj vprašali, katero barvo spodnjega perila izbrati in kaj ta pove o vas in vašem značaju, vam to povemo.

Rdeča barva Preprosto si ne moremo predstavljati praznikov brez rdeče, ki simbolizira strast, ogenj in moč. Če ste ljubitelj rdeče, ste zelo drzni, energični in nekoliko dramatični, hkrati pa se radi počutite seksi in privlačno. Vendar rdeča ni rezervirana le za glasne, nekoliko predrzne posameznike, saj imajo rdečo rade tudi prikrito strastne ženske, ki svoj pogum pokažejo le v posebnih situacijah – ko ga zares potrebujejo. Z rdečo ne morete zgrešiti niti pri spodnjem perilu niti pri obleki za svečane priložnosti. Nosite rdeče perilo, ko potrebujete več samozavesti in ko se počutite bolj ženstveno.

Modra barva Modro barvo povezujemo z nežnimi, umirjenimi ljudmi, ki imajo radi stvari postavljene na svojem mestu. Če imate radi modro barvo in se najbolje počutite v modrem spodnjem perilu, pomeni, da cenite talent, čast in moč ter da ste rojeni vodja. Poleg tega je modra barva sprostitve in navdiha ter je povezana z zmanjševanjem napetosti in stresa. Seveda pa zna biti modra barva tudi živahna, če se odločite za odtenek kraljevsko modre.

Črna barva Črna je kraljica klasike, simbolizira skrivnostnost, prefinjenost, eleganco in malo drznosti. Za črno spodnje perilo se običajno odločijo ženske, ki ga ne želijo skriti pod oblačili pred pogledi. Čeprav je črna barva povezana tudi z negativnimi občutki, ni nujno, da ima to simboliko, saj ženska sama določi, kako se bo počutila, ko bo oblekla črno spodnje perilo. Zato – če se želite počutiti posebno zapeljivo, oblecite kos črnega perila in glejte, kaj se dogaja!