Dolgoletne sanje o tem, kako delati z naravo in vrniti okolju vsaj delček tistega, kar mu jemljemo vsak dan, so košček za koščkom in dan za dnem v Darji Blatnik sestavile idejo, kako združiti željo s preživetjem. Ustvarjati zgodbo z vsakodnevnim stikom z naravo, ji prisluhniti ter jo na najnežnejši način ujeti v stekleničko je ljubezen, ki je zorela počasi in ji ni videti konca. Želela je nekaj posebnega. Izdelke, ki bodo plod narave iz našega okolja, z naših kmetij in iz rok naših pridelovalcev, brez kompromisa pri kakovosti in uporabnosti. Tako je nastala slovenska negovalna kolekcija Moika.

Izobraževanje pred leti je Blatnikovi na poslovno pot pripeljalo Martino Vatovec, butično parfumerko z avantgardnimi koncepti. Tudi ona je ženska, ki živi v stiku z naravo in iz nje črpa navdih za življenje, njene barve, esence pa lahko občutiš v njenih parfumih. Morda kot zanimivost, Vatovčeva se je v svetu dišav našla po sladki slaščičarski karieri. »A že od nekdaj sem vedela, da želim svojo karierno pot nadaljevati v svetu naravnih dišav. Sledila sem svojemu srcu in se izobraževala na Hrvaškem, v Italiji, Franciji, Izraelu, Kanadi in ZDA. Ves ta čas so se rojevale različne parfumske kreacije, ki sem jih med nabiranjem novega znanja ves čas nadgrajevala, preoblikovala, nekatere celo opustila,« je povedala Martina Vatovec ob predstavitvi štirih vonjev s povsem različnimi karakterji, ki so rezultat uspešnega sodelovanja z Darjo Blatnik.

Izdelava parfumov je zapleten proces Za izdelavo parfumov je potrebnega ogromno znanja o komponentah in nato mnogo vaje. Treba je vedeti, katere naravne sestavine združevati, da ima parfum obstojnost. Nihče si namreč ne želi parfuma, ki izgine s prvim vetričem. »Prednost kreiranja naravnega parfuma je, da so že njegove osnovne sestavine, kot so eterična olja, izjemno kompleksne spojine in dišijo zelo lepo že same po sebi. Enostavni naravni parfumi lahko vsebujejo le tri različna eterična olja, vendar je parfum v pravem pomenu besede sestavljen iz mnogo več komponent, ki so očem nevidne,« razloži sogovornica in poudari, da ima pri sintetičnih parfumih ena sestavina le eno komponento, pri naravnih parfumih, kjer se uporabljajo kot sestavine eterična olja, absolut, konkret, ekstrakt ogljikovega dioksida, pa že samo ena od teh sestavin vsebuje več kot 50 komponent. »Torej mora parfumer, ki kreira sintezne parfume, poznati veliko več osnovnih sestavin, proizvedenih v laboratoriju.« Prav tako je Vatovčeva omenila, da je naravna parfumeristika mnogo bolj intuitivna, saj je material botaničnega parfumerja del narave in je z njim veliko bolj povezan. »Poznavanje rastlinskega materiala, iz katerega se dišavni materiali pridobivajo, pa omogočijo lažjo predstavo končne kombinacije parfuma.«