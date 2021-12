Bil je 13. november, ko je Cedevita Olimpija v ligi ABA brez večjih težav ugnala Mornar. Takrat še nihče ni slutil, v kakšne težave bodo zapadli Ljubljančani, niti da bo to zadnja domača zmaga za več kot mesec dni. Uspeh proti Studentskemu centru je tako prinesel nasmešek na obraze vseh akterjev pri zmajih, še toliko bolj, ker je bila to zadnja domača tekma v letu 2021. Precej bolj poklapani so Podgorico zapuščali košarkarji Krke, ki so proti Budućnosti klonili s kar 46 točkami razlike.

Od tiste omenjene tekme z Mornarjem so torej pri Olimpiji prehodili trnovo pot s številnimi težkimi in visokimi porazi ter spremembami v moštvu. Nekoliko lažja zmaga je tako prišla še kako prav, čeprav so imeli Ljubljančani znova precejšnja nihanja. »To bi pripisal utrujenosti. Resnično si ne znam drugače razlagati osnovnošolske napake, ki si jih privoščimo na trenutke. Skočimo v napadu, stečemo v protinapad, pa nekomu uide žoga v avt. Ali pa se nam žoge odbijajo od nog. Moram razširiti rotacijo, da bodo nosilci v končnico prišli spočiti. Tokrat sem to poskušal, ko sem v zadnji četrtini na igrišče poslal Duščaka in Hodžića, a se nam je maščevalo in smo izgubili visoko prednost. Toda moram tvegati in tem igralcem dvigniti samozavest. Verjamem v njih. Duščak je igral prvič po vrnitvi iz Ilirije, sčasoma mu bo lažje v takih trenutkih. Nanj močno računamo,« se je razgovoril Jurica Golemac.

Olimpijin trener obžaluje, da nima več časa za treninge z ekipo. Takoj po uspehu so namreč zmaji znova odšli na pot, in sicer v Valencio, kjer jih jutri čaka tekma evropskega pokala. Če je Golemac tako pred časom ocenil, da bi ekipa lahko pravi obraz kazala po novem letu, se je z rošadami igralcev ta časovnica podaljšala. »Omić denimo zna le okoli deset naših napadov. Smo na začetku, v osnovni šoli. Alen je pozitiven značaj in nam daje veliko energije in samozavesti, a se ne bo uigral čez noč. Tudi Ferrell ne. Veste, da bi trenerji vedno potrebovali več časa za delo, a nihče ne more postaviti stvari v dveh, treh, štirih mesecih. Lahko ti uspe, a to ni normalno in pravilno,« je še dodal Golemac in potrdil, da upa še na kakšno okrepitev.

Po izjemni predstavi v 11. krogu in skorajšnji zmagi proti Crveni zvezdi je Krka tokrat naletela na sicer zdesetkano, a izredno motivirano Budućnost, ki je Novomeščanom zadala drugi najvišji poraz v sezoni. Proti Partizanu je bila razlika 47 točk, tokrat 46. »Pokazalo se je, da smo se od začetka do konca bali fizičnega kontakta. Premagali so nas v borbenosti, želji po zmagi. Upam, da to ni realen pokazatelj našega karakterja. Če je to realen pokazatelj, bomo imeli v nadaljevanju sezone velike težave. Vsak od nas se mora zamisliti in zavedati, da je košarka v prvi vrsti moška igra, z veliko kontakta, kjer mora vsak pokazati veliko hrabrosti in tudi to, da nisi mehak po srcu in karakterju. Enostavno se nam te stvari ne smejo več zgoditi,« je jasen trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 12. krog: Olimpija – S. centar 88:78 (22:23, 48:39, 72:58, Pullen 20, Murić 18, Blažič 15, Omić 12, Ejim 8, Radovanović 6, Ferrell 5, Auguste 4; Vinales 21), Budućnost – Krka 110:64 (Seeley 21; Stipčević 21, Thomas 10, Kosi 9, Gibbs in Stavrov po 7, Špan 4, Lapornik in Macura po 3), Mornar – Partizan 64:66 (Gordić 18; Smailagić 18, Glas 8), Mega – Zadar 70:72 (Simanić 12; Carter 25), C. zvezda – Borac -:-, že odigrano: FMP – Split 93:77, Igokea – Cibona 82:72.