Novico o imenovanju Harpootlianove je objavilo osebje ameriškega senata na svojem računu na Twitterju. Bodoča veleposlanica pa je nato za časnik iz Južne Karoline The State izrazila hvaležnost. »Zelo sem počaščena in hvaležna za zaupanje, ki mi ga izkazuje predsednik Biden,« je dejala.

Zahvalila se je tudi senatorju iz Južne Karoline Lindseyu Grahamu, sicer republikancu, ki jo je podpiral v procesu potrditve v senatu. »Veselim se že, da bom predstavljala ZDA v Sloveniji, čudoviti in živahni demokraciji,« je dejala Harpootlianova za The State.

Podobno je menila že tudi v začetku novembra v predstavitvi pred senatnim odborom za mednarodne odnose, ko je izrazila številne pohvale na račun Slovenije. Menila je, da demokracija v Sloveniji ni ogrožena in da večstrankarski sistem z vgrajenim sistemom nadzora deluje, težko pa je verjeti, da bi ena sama stranka prevzela nadzor.

»Slovenija je osredotočena na to, da je dobra članica zveze Nato in EU, kjer trenutno predseduje Svetu EU in si aktivno prizadeva za pridružitev držav Zahodnega Balkana, kar se sicer ne bo zgodilo hitro,« je med drugim izpostavila.

Pohvalila je prispevek Slovenije regionalnim in globalnim prizadevanjem za utrjevanje stabilnosti, varnosti in miru. Slovenija se je po njenih besedah dokazala kot trden in zanesljiv partner ZDA, neomajna zaveznica v Natu, voditeljica znotraj EU ter zanesljiva partnerka v ZN in multilateralnih organizacijah.

Bodoča veleposlanica v Sloveniji je sicer soproga demokratskega senatorja v Južni Karolini Dicka Harpootliana. V Ljubljano bo glede na napovedi vendarle dopotovala sama, ker, kot je dejal senator, sam ne namerava odstopiti s položaja.

Harpootlianova je sicer doslej delala kot pravnica v pisarni, ki nosi ime njenega moža. Tam je svetovala v številnih zveznih pravnih zadevah. Pred tem je bila posebna sodna pooblaščenka za posredovanje v kompleksnih skupinskih tožbah zaradi velikih naravnih nesreč.

Ameriško ministrstvo za pravosodje jo je imenovalo tudi kot sodno uradnico pri sodnem pooblaščencu za kompenzacije žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 Kennethu Feinbergu. Pred tem je 17 let delala kot sodna uradnica zveznega sodišča v New Orleansu.

Harpootlianova se aktivno ukvarja tudi z neprofitnimi skupinami v podporo okolju, umetnosti in zgodovini. Leta 1981 je diplomirala iz politologije in umetnostne zgodovine na univerzi Mary Baldwin v Stauntonu v Virginiji, pravo pa je doštudirala na univerzi Tulane v New Orleansu leta 1984.

Na položaju veleposlanice ZDA bo nasledila Lyndo Blanchard, ki je po porazu njenega pokrovitelja Donalda Trumpa na lanskoletnih predsedniških volitvah oziroma prisegi Bidna na položaj podala odstop. Blanchardova je Slovenijo zapustila januarja letos.