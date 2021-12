Drugo tekmo v Engelbergu je zaznamoval močan veter v hrbet. Za vrhunsko uvrstitev je bilo potrebno imeti tudi nekaj sreče, saj je močan sunek lahko povsem onemogočil skakalca. Najbolj se je v težkih razmerah znašel Japonec Rjoju Kobajaši, ki je v drugi seriji močno preskočil konkurenco.

V prvi seriji je nastopilo šest slovenskih skakalcev, le Domnu Prevcu pa se ni uspelo prebiti v finale. Vseeno pa slovenska slika ni bila tako dobra kot včeraj, saj je le Anže Lanišek držal mesto v deseterici. Bil je na desetem mestu. Cene Prevc je bil 20, Peter Prevc 21, Lovro Kos 26. in včerajšnji junak Timi Zajc na 29. mestu. Slovenci so bili precej na slabem pri sreči z vetrom. Izejmno zanimivo finalno serijo so napovedali Killian Peier, Rjoju Kobajaši in Karl Geiger, ki so bili na prvih treh mestih znotraj ene točke.

Kobajaši preskočil konkurenco

V drugo je najprej odličen skok opravil Timi Zajc, ki je s 129,5m napredoval za 12 mesti in je končal kot 17. Velike smole sta bila deležna Peter Prevc in Lovro Kos, ki sta imela zelo slabe razmere in več kot do 29. in 30. mesta nista zmogla. Za sedem mest je napredoval v finalu tudi Cene Prevc, ki je s 13. mestom zabeležil še eno zelo solidno uvrstitev. Tudi Anže Lanišek je v drugo skočil zelo dobro, preskočil je 130m. Za skok dolg 132 metrov je zbral skupaj 279, 3 točke in tekmo zaključil kot sedmi.

Od napetega boja za zmago ni ostalo veliko, saj je z novim odličnim finalnim skokom navdušil Rjoju Kobajaši. 136,5 metra je pomenilo, da je Japonec vse tekmece premagal za 12,2 točke. Karl Geiger je včerajšnji zmagi dodal drugo mesto, na tretjega pa se je prebil Norvežan Marius Lindvik.