Kot plod sodelovanja med Google arts & culture in Slovensko turistično organizacijo je v začetku meseca zaživela tudi nova spletna stran Zgodbe iz Slovenije. Spletni vpogled v bogato slovensko naravno in kulturno dediščino je v času omejenih potovanj še bolj cenjen, digitalna zbirka pa prikazuje naravne lepote dežele, njeno zgodovinsko dediščino, mite in legende ter zgodbe ljudi. Na voljo je več kot 60 zgodb in virtualnih ogledov, 1200 fotografij, umetnin in fresk ter pravljice, ki orišejo bogat in živahen svet slovenske folklore.

Nepozabna doživetja za vse okuse pa smo strnili tudi v spodnje namige za enodnevne izlete, ki vam bodo zagotovo polepšali praznični december.

Jaslice v skritih kotičkih Gradeža Hribovska vasica Gradež v občini Velike Lašče je ena najstarejših in najzanimivejših vasi na Turjaškem ter je le 25 kilometrov oddaljena od Ljubljane. Obiskovalce navdušuje s svojo pestro kulturno ponudbo in prijaznimi gostitelji, od 18. decembra do 2. januarja prihodnje leto pa bo tam spet potekala ena največjih razstav jaslic pri nas. Uradno odprtje bodo v nedeljo zaznamovali vodeni ogled, božični koncert in tržnica z domačimi dobrotami, jaslice vseh velikosti in iz različnih materialov, pod katere se podpisujejo domačini ter avtorji iz drugih slovenskih krajev in tujine, pa bodo tudi letos postavljene po hišah, kapelicah, kleteh in kaščah ter na prostem. Vodeni ogledi jaslic bodo na voljo le ob nedeljah, za skupine pa tudi med tednom.

V objemu prazničnih lučk Nepozabnih doživetij narave boste deležni v Arboretumu Volčji Potok. V večernih urah v goste tam vabijo s skrbno premišljeno osvetlitvijo in sprehodom med lučkami, ki je zasnovan kot enosmerna, nekaj kilometrov dolga pot. Krajinske elemente na več kot 22 hektarjih parka dopolnjujejo sanjski smrekov gozd, največji smejko, čarobne vile v vrtincu, vrt zlatih prstanov, ples snežink, neskončni slap, ginkova kristalna dvorana, nočno sonce, trop jelenčkov in romantični predor. V Božičkovi deželi na svoj račun pridejo najmlajši obiskovalci parka – dobri mož jih tam vselej razveseli tudi z arboretumsko pravljico. Praznično vzdušje ob pogledu na več kot milijon in pol lučk lahko vsak dan občutite med 17. in 21. uro.

Za aktivne Obisk Zgornjesavske doline v tem času najbolj razveseljuje alpske smučarje in tekače na smučeh. Smučarska sezona na tamkajšnjih smučiščih je v polnem teku, odlično pripravljene tekaške smučine v Ratečah, Planici, Tamarju in Kranjski Gori pa že od konca novembra privabljajo tako rekreativce kot profesionalne tekače. Na voljo so začetniški in nadaljevalni tečaji ter izposoja opreme za tek na smučeh, za piko na i enodnevnega izleta pa si lahko omislite še praznični ogled izvira Soče in Save, obisk mogočne planiške velikanke in sprehod z lučkami do Belopeških jezer.

Pot med krošnjami Ljubitelje zimskih aktivnosti pričakuje tudi zgledno zasnežena Rogla. Poleg smučarjev, deskarjev na snegu in sankačev boste tam na svoj račun prišli tudi pohodniki. Pot do Lovrenških jezer je nepozabna tudi v zasneženi pokrajini, medtem ko bodo najmlajši pohodniki zagotovo navdušeni nad Potjo med krošnjami dreves. Več kot kilometer dolga pustolovščina poteka dvajset metrov nad tlemi – med krošnjami dreves. Pika na i so adrenalinske in poučne postojanke ter vzpon na 37 metrov visok razgledni stolp, s katerega se lahko spustite po toboganu. Vse do februarja bo adrenalinska izkušnja odprta od 10. do 16. ure z zadnjim vstopom ob 15. uri, med 25. decembrom in 2. januarjem pa bo pot odprta do 16.30 ure z zadnjim vstopom ob 16. uri. Ob nakupu vstopnice za Pot med krošnjami Pohorje bo vsak obiskovalec prejel lesen okrasek, namenjen zapisovanju naših najbolj skritih želja. Nepozabna je tudi izkušnja adrenalinskega sankališča Zlodejevo, ki jo lahko dopolnite s kulinaričnim obiskom Pohorske vasice.