Italijanki na vrhu se je najbolj približala Norvežanka Ragnhild Mowinckel (+0,33), ki je za manj kot dve desetinki prehitela rojakinji Goggie in preprečila trojno italijansko zmago.

Elena Curtoni (+0,51) in Federica Brignone (+0,52) sta se tako morali zadovoljiti s tretjim oziroma četrtim mestom.

Goggia je vpisala 16. zmago v svetovnem pokalu, peto superveleslalomsko, ostale so smukaške. Sezono hitrih disciplin je odprla na najboljši možni način s "hat-trickom", s tremi zmagami, smukaškima in superveleslalomsko v Lake Louisu.

Val d'Isere je gostil zadnji ženski tekmi v hitrih disciplinah v koledarskem letu 2021. Na vrhu smukaškega in superveleslalomskega seštevka bo v leto 2022 vstopila 29-letnica iz Bergama, ki je postala komaj druga tekmovalka po letu 1997 in Katji Seizinger, ki je v Val d'Iseru istega leta osvojila dvojček zmag smuk - superveleslalom.

Pred petimi leti je Ilka Štuhec v Val d'Iseru dobila smuk in alpsko kombinacijo, enako zaradi okužbe s covidom-19 odstotna Švicarka Lara Gut-Behrami leto pred tem ter Američanka Lindsey Vonn leta 2010, ko sta bili v Savojskih Alpah na sporedu smuk in alpska kombinacija.

Pred februarskim smukom v Pekingu za naslov olimpijske prvakinje se bodo specialistke za hitre discipline udarile še trikrat januarja, in sicer v Zauchenseeju (15. in 16. 1.), Cortini d'Ampezzo (22. in 23. 1.) in Garmisch-Partenkirchnu (29. in 30. 1.).

Goggia je v Val d'Iseru skočila na mesto vodilne v skupnem seštevku. Ima že 635 točk.

Mikaela Shiffrin (ZDA) je smuk izpustila, zato pa je superveleslalom na progi Oreiller-Killy končala na petem mestu. Za Goggio zaostaja 65 točk.

A se to lahko spremeni, saj so do konca leta na sporedu še štiri tekme, na katerih lahko Američanka znova prevzame vodstvo. V Courchevelu bosta v torek in sredo veleslaloma, Lienz pa bo v tednu pred novim letim gostil veleslalom in slalom.

Edini slovenski predstavnici v hitrih disciplinah to sezono Štuhčeva in Ferk Saionijeva sta po St. Moritzu superveleslalomsko ničlo vpisali tudi v Val d'Iseru. Edino uvrstitev med trideseterico je vpisala Ferk Saionijeva na uvodnem superveleslalomu v Lake Louisu s 16. mestom. Štuhčeva, ki se je v soboto prvič po 12 mesecih znova prebila v najboljšo smukaško peterico, še ni našla superveleslalomskih občutkov.

Štuhčeva je tekmo končala na 32. mestu (+2,35). Vsaj točko je zgrešila za 12 stotink. Ferk Saionijeva je bila 39. (+2,79) od 46 uvrščenih.