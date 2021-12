Na mestni tekmi ob reki Labi v Dresdnu v nemški zvezni deželi Saška sta se na četrtem posamičnem sprintu v olimpijski sezoni prvič v veliki finale uvrstili tako Lampičeva kot Urevčeva. Po uspešnih kvalifikacijah (Eva tretja, Anamarija šesta; brez napredovanja sta ostali Anja Mandeljc in Klara Mali) je slovenski dvojec v četrtfinalu zmagal v svojih skupinah in napredoval v polfinale. Med najboljšo dvanajsterico sta Slovenki tekli vsaka v svoji skupini, pri čemer se je Urevčeva z drugim mestom prvič v letošnji sezoni uvrstila neposredno v finale, Lampičeva pa v svoj drugi finale kot srečna poraženka po času.

V velikem finalu sta bili po dve tekmovalki iz treh držav (Slovenija, Norveška, Švedska), obračun na 1,3 kilometra dolgi progi pa se je končal z dvojno švedsko zmago: slavila je Maja Dahlqvist (dobila je že štiri zaporedne posamične sprinte) pred rojakinjo Jonno Sundling, Lampičeva je bila še drugič zapored tretja, Urevčeva pa v svojem drugem letošnjem finalu že drugič šesta (zadnja). »Tekma je bila zanimiva in dinamična. Bilo je precej prerivanja, a ne toliko kot lani, ko sem zlomila palico. Spet sem bila na stopničkah, zato sem zadovoljna, a ostaja malce grenkega priokusa, ker se mi zdi, da bi lahko pokazala več. Imela sem slabe starte, nisem se mogla prebiti naprej, a vesela sem, da sem bila na koncu tretja. Bila sem zaspana, lena, ni bilo živahnosti v meni, šele v drugem krogu sem prišla na raven, ki sem si jo želela. A bilo je prepozno za prerivanje naprej,« je ocenila Anamarija Lampič.

Črv prvič med trideseterico

S končnim šestim mestom je bila zadovoljna tudi Eva Urevc: »Iz tekme v tekmo kažem določen napredek, a vem, da sem sposobna še več. Prave občutke v finalu še iščem.« V moški konkurenci se je 22-letni Vili Črv s 24. mestom (izpadel je v četrtfinalu) prvič v svoji karieri prebil med trideseterico: »Lahko sem zelo zadovoljen, da se mi je na pravi dan vse izšlo – tako moja forma in razpoloženje kot smuči. Uspelo mi je dokazati to, kar sem že dlje časa vedel, da lahko. To sem zdaj dokazal tudi na tekmi in dosegel svoj daleč najboljši rezultat.«

V ekipnem sprintu sta Lampičeva in Urevčeva na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojili bronasto kolajno za Švedsko in Švico, danes pa sta bili na premiernem v tej sezoni v Dresdnu prav tako tretji. Na ledenem snegu, ki so ga na progo pripeljali iz bližnjega letališkega hangarja, kjer je bil spravljen, je slovenska dvojica med desetimi finalistkami ponovila lanski dosežek v tem nemškem mestu (pred njo sta bili takrat Švicarki in Rusinji), čeprav je po petem krogu od skupno dvanajstih dolžine 650 metrov kazalo precej slabo. Američanka Jessie Diggins je v zavoju v gneči padla na tla, zaradi nje se je enako zgodilo tudi Urevčevi, ki je padla čez njo in zato izgubila precej časa (v nadaljevanju je padla še enkrat), Slovenija pa je nazadovala na deseto mesto. A Slovenki sta v nadaljevanju na progi ob reki nasproti znane operne hiše vztrajno nižali zaostanek za najboljšimi, Lampičeva je bila v ciljni ravnini zadnjega kroga za kratek čas tudi druga, na koncu pa sta zaostali le za Švedinjama Jonno Sundling in Majo Dahlqvist ter zgolj za desetinko sekunde za Američankama Jessie Diggins in Julio Kern.