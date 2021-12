Frost, ki je bil glavni britanski pogajalec za brexit, velja za zvestega sodelavca Johnsona, pa vendar se je zdaj odločil za umik. S položaja naj bi dokončno odšel v januarju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na pismo, ki ga je objavil Downing Street, je bil Frost razočaran zaradi novega zaostrovanja proticovidnih ukrepov, pa tudi glede drugih načrtov Johnsona, med drugim dviga davkov, poroča AFP.

Johnsonu se je zahvalil za sodelovanje in zapisal, da je »brexit zdaj dokončan«, vendar pa da so pred vlado veliki izzivi, »kako izkoristiti priložnosti, ki jih daje »brexit. »Upam, da bomo lahko kar najhitreje napredovali proti temu, kamor moramo priti - do malo reguliranega podjetniškega gospodarstva z nizkimi davki,« je zapisal Frost.

»Prav tako se bomo morali naučiti živeti s covidom in vem, da je to tudi tvoj občutek,« pa je Johnsonu še zapisal Frost glede proticovidnih ukrepov, s katerimi se očitno ne strinja. »Julija si kljub velikemu nasprotovanju sprejel pogumno odločitev, da ponovno odpreš državo. Žal se to ni izkazalo za nepovratno, kot sem si želel,« je dodal.

Britanski premier je v odzivu izrazil obžalovanje in Frosta pohvalil za njegove dosežke.

Po poročanju nedeljske izdaje časnika Mail je Frost svojo odstopno izjavo poslal že pred tednom dni, a so ga potem prepričali, da ostane na položaju vsaj do novega leta.

Gre za nov udarec Johnsonu, ki se že sooča z uporom v lastni stranki. Okoli sto konservativcev je v torek zvečer glasovalo proti predlogu vlade za zaostritev proticovidnih ukrepov, ki so bili nato sprejeti s pomočjo opozicije.

Poleg tega so konservativci doživeli ponižujoč poraz na nadomestnih volitvah v okraju North Shropshire, ki so ga skoraj 200 let neprekinjeno zasedali torijci. Z veliko prednostjo je konservativca premagala kandidatka liberalnih demokratov.

Vzrok za ta poraz naj bi bila tudi uničujoča poročila o božičnih zabavah v Johnsonovem kabinetu decembra lani, ko so bila vsa druženja ljudi izven lastnega gospodinjstva sicer prepovedana. Poročilo s fotografijami z ene takih »zabav« je prejšnjo nedeljo objavil Sunday Mirror.

Kot navaja AFP, se medtem že pojavljajo ugibanja, da bi na vrhu konservativne stranke lahko prišlo do menjave. Pomembno vlogo pa bi tu lahko igral tudi Frost, ki velja za enega najbolj priljubljenih ministrov med konservativci.