Na Nizozemskem bodo tako od nedelje do 14. januarja zaprte vse nenujne trgovine, gostinski lokali, kinematografi, muzeji in gledališča. Šole naj bi ostale zaprte do najmanj 9. januarja.

S štiri na dva so zmanjšali število gostov, ki jih na svojih domovih lahko gostijo posamezniki, z izjemo na božični dan, 25. decembra, je na novinarski konferenci sporočil nizozemski premier.

»Nocoj stojim tukaj v mrakobnem razpoloženju. Če povzamem v enem stavku, Nizozemska bo od jutri zaprta,« je Rutte med drugim dejal na novinarski konferenci, ki jo je prenašala televizija.