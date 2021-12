V več nemških mestih protesti proti protikoronskim ukrepom

V več nemških mestih so danes potekali protesti proti ukrepom za zajezitev okužb z novim koronavirusom. V Hamburgu se je zbralo nekaj tisoč ljudi, podobno je bilo v Düsseldorfu. Manjši protesti so bili med drugim v mestih Hannover, Dresden in Schwerin. V Berlinu je policija demonstracije prepovedala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.