Znanstvena skupina, ki svetuje francoski vladi, je že pozvala k »bistvenim omejitvam« novoletnih praznovanj. V francoski prestolnici so danes »z obžalovanjem« sporočili, da odpovedujejo vse dogodke na Elizejskih poljanah ob vstopu v novo leto 2022.«

»Ognjemeta ne bo, žal ne bo niti nobenih DJ-jev,« so za francosko tiskovno agencijo AFP sporočili iz kabineta pariškega župana.

Številne države so se že odločile, da bodo zaradi različice omikron, ki so jo doslej potrdili v 89 državah in se hitro širi, ponovno uvedle omejitve potovanj in druge ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Različico omikron so minuli mesec prvič potrdili v Južni Afriki.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že opozorila, da bi lahko različica omikron v Evropi prevladovala do sredine januarja.