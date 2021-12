V Barceloni množični protesti proti več španščine v javnih šolah

V Barceloni je danes okoli 35.000 ljudi protestiralo proti odločitvi španskega vrhovnega sodišča za več španskega jezika v javnih katalonskih šolah. Protesti so potekali pod geslom Zdaj in vedno, katalonščina v šolah. Govorci na protestih so pozivali regionalno vlado, naj ne upošteva odločitve sodišča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.