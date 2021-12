»Ljudje na poti so človeška bitja, vsak s svojo zgodbo. Svoj dom zapuščajo in prečkajo meje iz različnih razlogov. Med drugim zaradi iskanja zaščite pred vojnami, konflikti in preganjanjem, zaradi lakote in drugih posledic podnebnih sprememb, iskanja dela za preživetje in dostojnejše življenje, študija, združitve z družinskimi člani,« so zapisali pri Slovenski karitas.

Prepričani so, da tako kot z vsakim človekom moramo tudi z migranti ravnati tako, da se ohranja človeško dostojanstvo. V okviru tega zagovarjajo varne, urejene in redne poti v Evropo na način, da ne bo potrebno graditi zidov in ljudje na poti ne bodo žrtve nasilja. Obenem morajo imeti na tej poti dostop do osnovnih človeških dobrin, so še zapisali.

Ob tem so na Slovenski karitas zagnali tudi akcijo zbiranje sredstev za migrante, ki so prišli čez Belorusijo na Poljsko in so brez osnovnih dobrin. Zbrana sredstva bodo posredovali Caritas Poljski, ki bo migrantom pomagala z osnovnimi potrebščinami za življenje, otrokom migrantom pa med drugim zagotovila izobraževalne in ustvarjalne pripomočke, izvajala bo tudi integracijske delavnice in psihološko pomoč za odrasle in otroke.

Medtem so pri Platformi Sloga ob današnjem mednarodnem dnevu migrantov opozorili na izziv podnebnih migracij, pri čemer ima pomembno vlogo podnebna pravičnost. »Prizadevanje za podnebno pravičnost je tudi prizadevanje za pravičnejšo migracijsko politiko in obratno. Tudi skrb za migrante spada med ukrepe odpravljanja posledic podnebnih sprememb,« izpostavlja Mateja Skrt iz Platforme Sloga.

Ob mednarodnem dnevu migrantov so zato pozvali vlade članic Evropske unije k sprejetju na človekovih pravicah temelječe in pravične politike upravljanja migracij. So pa pozdravili, da je slovenska vlada v okviru predsedovanja Svetu EU odprla razpravo o podnebnih spremembah in migracijah ter pozvala k večsektorskemu pristopu obravnavanja temeljnih vzrokov in posledic migracij. Izrazili so še upanje, da bodo te teme vključili tudi v novi pakt o migracijah in azilu.

Mednarodni dan migrantov se obeležuje od leta 2000. 18. december je bil izbran za ta dan v spomin na sprejetje mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin v letu 1990.