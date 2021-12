Goggia je bila tudi na tretjem smuku sezone razred zase. Po Lake Louisu, kjer ji je uspel trojček zmag, smukaškima zmagama je v Kanadi dodala še superveleslalomsko, je smukaško konkurenco premagala tudi na progi Oreiller-Killy v Savojskih Alpah.

Najbolj se ji je približala Američanka Breezy Johnson, ki je prvo pozicijo zgrešila za 27 stotink sekunde. Johnsonova je delno povezana tudi s Slovenijo, njen serviser smuči je Slovenec Aleš Sopotnik, ki je pred tem smuči pripravljal Štuhčevi.

Medtem ko sta bili prvi dve mesti že oddani, se je odvil srdit boj za tretje mesto. Tega je dobila Avstrijka Mirjam Puchner, ki je za skok na stopničke za Goggio zaostala 91 stotink sekunde.

V plesu stotink je krajšo potegnila prav naša najboljša smukačica. Zaostanek Avstrijke Ramone Siebenhofer na četrtem mestu je znašal 1,33 sekunde. Štuhčeva je bila na petem mestu počasnejša pičlih štiri stotinke sekunde.

V Val d'Iseru je bila na lanskem smuku pred natanko enim letom četrta, pred petimi leti pa je na tem prizorišču zmagala na alpski kombinaciji in nato še na smuku.

Točko je s 30. mestom osvojila tudi druga slovenska predstavnica Maruša Ferk Saoioni (+2,62), ki je startala kot 38.

Goggia je prevzela vodstvo s številko sedem na startu. Tedaj vodilno rojakinjo Eleno Curtoni je v cilju premagala s prednostjo kar 1,52 sekunde.

Takoj za Goggio se je na progo pognala Štuhčeva, ki je bila v zgornjem delu celo hitrejša od Italijanke na vrhu (-0,21; -0,40; -0,02). Nato je začela izgubljati prednost pred Goggio, a je še vedno držala stik z najhitrejšo (+,0,69; +1,14).

Zaostanek Mariborčanke ob prihodu v cilj je bil večji od sekunde. V boju za takrat drugi čas je za 15 stotink sekunde prehitela Curtonijevo.

Če bi se tekma v tistem hipu končala, bi bila Štuhčeva na odru za zmagovalke po natanko 35 mesecih oziroma dveh letih in 11 mesecih. Na startu so bile še tri tekmovalke, ki so imele drugačne načrte in so prehitele Slovenko, nosile so številke 13, 19 in 17.

V Val d'Iseru bo v nedeljo na sporedu še superveleslalom, četrti v sezoni.

Goggia je s 15. zmago v svetovnem pokalu, 11. smukaško, prevzela mesto vodilne v seštevku pokala. Devetindvajsetletnica iz Bergama je zbrala že 535 točk, Mikaela Shiffrin iz ZDA, ki je smuk izpustila, ima na drugem mestu deset točk manj.

Italijanka je z največjim možnim seštevkom smukaških točk na treh smukih (300) vodilna smukačica v posebnem seštevku discipline. Johnsonova na drugem mestu zaostaja 60 točk. Štuhčeva (71) je deveta.

To je bil zadnji ženski smuk v letu 2021. Pred februarskim smukom v Pekingu za naslov olimpijske prvakinje se bodo smukačice udarile še trikrat januarja, in sicer v Zauchenseeju (15. 1.), Cortini d'Ampezzo (22. 1.) in Garmisch-Pertenkirchnu (29. 1.).