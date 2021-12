Domove in letovišča je bilo zaradi tajfuna Rai prisiljeno zapustiti več kot 300.000 ljudi. Na številnih območjih so prekinjene komunikacije in dobava električne energije. Veter je odkrival strehe in podiral betonske električne stebre.

Rai je kot super tajfun v četrtek dosegel priljubljeni turistični otok Siargao. Hitrost vetra je dosegla do 195 kilometrov na uro. Ko je divjal po Filipinih se je hitrost vetra zmanjšala na 150 kilometrov na uro. Poleg vetra ga je spremljal hudourni dež, ki je poplavljal vasi, ruval drevesa in uničeval lesene konstrukcije.

»To je res ena najmočnejših neviht, ki je prizadela Filipine v mesecu decembru v zadnjem desetletju,« je za AFP povedal vodja Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca na Filipinih Alberto Bocanegra. Dodal je, da so informacije in fotografije, ki jih prejemajo, zelo zaskrbljujoče.

V najbolj prizadetih območij bo v iskalnih reševalnih akcijah sodelovalo več kot 18.000 pripadnikov vojske, policije, obalne straže in gasilcev, je za AFP napovedal tiskovni predstavnik filipinske civilne zaščite Mark Timbal.

Poleg otoka Siargao je tajfun pustošil tudi po otokih Dinagat in Palawan, nato se je Rai danes že premaknil nad Južnokitajsko morje in je na poti proti Vietnamu.

Rai je Filipine prizadel pozno v sezoni tajfunov - večina ciklonov se tukaj običajno razvije med julijem in oktobrom.

Znanstveniki že dolgo opozarjajo, da tajfuni postajajo močnejši in se krepijo hitreje, ko se svet segreva zaradi podnebnih sprememb.

Filipine - ki jih uvrščajo med najbolj ranljive države na svetu za vplive podnebnih sprememb - vsako leto prizadene povprečno 20 neviht in tajfunov, ki običajno uničijo letino, domove in infrastrukturo na že tako revnih območjih.