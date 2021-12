Predvsem v Slovenski Istri in zaledju bo pihala šibka burja, ponekod na severovzhodu pa dopoldne še severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Megla in nizka oblačnost se lahko pojavi tudi ob morju ter v nižjih legah Primorske. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju 3, najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo precej jasno. Več oblačnosti bo zjutraj prehodno v vzhodni Sloveniji, kjer lahko nastane kakšna ploha. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V torek se bo od zahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo ostalo delno jasno.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Od severa k nam doteka razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan razmeroma toplo. Zjutraj in dopoldne bo megla, ki se lahko pojavi tudi v zahodni Istri.